Очередь за едой более 3 часов: мигранты в Греции живут в ужасных условиях

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Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, сказала, что она была свидетелем того, как люди стояли в очереди за едой более трех часов в лагерях беженцев на двух греческих островах.

Европейский наблюдатель за соблюдением прав человека назвал условия жизни в переполненных греческих лагерях «ужасными» для тысяч лиц, ищущих убежища. Они проводят по несколько часов в ожидании еды и туалета и в отсутствии доступа к лекарствам., информирует enovosty.com/news.

Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, сказала, что она была свидетелем того, как люди стояли в очереди за едой более трех часов в лагерях беженцев на двух греческих островах.

«Люди, с которыми я встречалась, живут в ужасных условиях и в невыносимом подвешенном состоянии», — сказала она на брифинге прессе, уточнив, что мигранты борются с переполненностью, нехваткой жилья, плохими гигиеническими условиями и некачественным доступом к медицинской помощи.

Около 34 000 просителей убежища и беженцев в настоящее время содержатся в лагерях на Эгейских островах недалеко от Турции. Хотя правительство начало смягчать проблему переполненности, перемещая все больше людей на материк, увеличение числа прибывающих мигрантов означает, что их заменяют так же быстро, как они уезжают.

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«Я видела детей с кожными заболеваниями, которых не лечили. Я не слышала ни о каких лекарствах или препаратах вообще, доступных этим людям. Нет доступа к здравоохранению и многим другим вещам, которые действительно шокируют Европу в 21-м веке», — сказала Миятович.

Греция в настоящее время борется с самой большой вспышкой прибытия беженцев с 2015 года, когда более миллиона человек переехали в Турцию из Европы.

Законопроекты, которые, по словам правозащитных групп, могут ограничить защиту лиц, ищущих убежища, в настоящее время ожидают одобрения в греческом парламенте.

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Несколько НПО, а также агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН выразили опасения по поводу законодательства, заявив, что оно может ослабить защиту беженцев.