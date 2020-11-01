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Черногория получила свои первые легкие тактические машины Joint Light Tactical Vehicles

Главная » Последние новости » Новости мира » Черногория получила свои первые легкие тактические машины Joint Light Tactical Vehicles
 
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Первые пять платформ Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) были официально переданы Вооруженным силам Черногории во время церемонии 30 октября.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович присутствовал на презентации новых легких бронированных машин Oshkosh с послом Соединенных Штатов Америки в Черногории Джуди Райзинг Рейнке и начальником Генерального штаба армии Черногории генерал-майором Драгутином Дакичем, информирует enovosty.com/news.

«Транспортные средства обеспечат маневренность, защитные возможности, а также совершенно другую огневую мощь наших пехотных подразделений, что позволит нашим подразделениям тренироваться, обучать, а затем участвовать в миссиях с нашими партнерами, но с их собственными ресурсами. Это то, над чем мы работали самоотверженно и интенсивно», — отметил министр Бошкович.

Посол США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке также выразила благодарность за сотрудничество, сказав, что Черногория проложила путь покупкой автомобилей и стала первой европейской страной, которая начала использовать JLTV Oshkosh. «Черногория — первый из европейских союзников по НАТО, который закупил самые современные в мире легкие бронированные военные машины. В ближайшие месяцы такие союзники, как Словения, Бельгия, Литва и Великобритания, присоединятся к Черногории и закупят эти легкие бронированные тактические машины, которые позволят упомянутым странам сотрудничать друг с другом во время многонациональных учений и совместных миссий в рамках операций НАТО», — сказала она.

В декабре 2019 года Oshkosh Defense получила заказ от командования по контрактам армии США (ACC) на поставку 30 легких тактических машин (JLTV) в Черногорию. Продажа осуществляется в рамках программы американских военных продаж (FMS).

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Ранее было объявлено, что Черногория подписала контракт на сумму 36,17 миллиона долларов США на закупку 67 JLTV, из которых 55 в базовой конфигурации, восемь — в противотанковой, а остальные четыре — в медицинской и командно-штабной конфигурации.

Черногория получила свои первые легкие тактические машины Joint Light Tactical Vehicles
Черногория получила свои первые легкие тактические машины Joint Light Tactical Vehicles

Источник: Defence-blog

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