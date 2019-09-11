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В Пентагоне признали, что Китай обходит США в гонке за Искусственный Интеллект

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Пентагон признал, что сталкивается с определенными недостатками в стратегической конкуренции с Китаем за разработку технологий с использованием искусственного интеллекта

Сверхдержавы мира стремятся укрепить свои вооруженные силы с помощью искусственного интеллекта, но США сталкиваются с определенными проблемами, которых нет у их конкурентов, таких, как Китай., информирует enovosty.com/news.

Искусственный интеллект и машинное обучение предоставляют передовые технологические возможности, как в гражданских, так и в военных областях.  ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами.

ИИ помогает при сложном анализе данных и ускорении принятии решений — большое преимущество, которое потенциально может стать решающим фактором в бою.

У Китая на сегодняшний день есть значительные преимущества — помимо игнорирования вопросов конфиденциальности и гражданских свобод, которые позволяют быстрее собирать данные — это слияние военных целей с гражданской коммерческой промышленностью. Напротив, ведущие американские технологические компании, такие как Google, не работают с американскими военными над ИИ.

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«Если мы не найдем способ укрепить связи между правительством США, промышленностью и научными кругами, то сохранится реальный риск никогда не догнать Китай в вопросах искусственного интеллекта », —  прокомментировал генерал-лейтенант Джек Шанахан на брифинге в Пентагоне.

Шанахан, директор Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона, заявил, что военно-гражданская интеграция Китая «дает технологии возможность развиваться», добавив, что министерству обороны «придется усердно работать над укреплением связей с коммерческой промышленностью“.

Развитие технологии искусственного интеллекта является национальной стратегией Китая, которая пользуется поддержкой военных, правительственных, академических и промышленных кругов. 

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У Министерства Обороны США сложились далеко не радужные отношения с частными компаниями. Например, в Google недавно заявили, что больше не заинтересованы работать с военными США над проектами по искусственному интеллекту. 

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд резко критиковал Google в начале этого года, обвиняя компанию в оказании помощи китайским военным.

Шанахан признал, что отношения между вооруженными силами, промышленностью и научными кругами, которые способствовали росту Кремниевой долины, «разладились» по разным причинам, включая ряд инцидентов, которые уменьшили доверие общественности к правительству.

«Китайская стратегия военно-гражданского объединения представляет собой конкурентную проблему, к которой следует относиться серьезно», — недавно написала Эльза Кания, эксперт Центра новой американской безопасности по китайским военным инновациям. «Политика США должна быть сосредоточена на признании и удвоении наших собственных инициатив по продвижению государственно-частного партнерства в критических технологиях, поддерживая и увеличивая инвестиции в американские исследования и инновации», — подытожила Кания. 

Шанахан сказал, что «2020 год станет для департамента годом прорыва, когда речь заходит о внедрении технологий с поддержкой ИИ», но как именно будет выглядеть этот “большой прорыв”, еще неизвестно.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 172

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