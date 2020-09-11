В Китае прогремел сильный взрыв: подробности (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае прогремел сильный взрыв: подробности (ВИДЕО) В Китае прогремел сильный взрыв: подробности (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В городе Чжухай прогремел мощный взрыв

В китайском городе Чжухай прогремел сильный взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая, информирует enovosty.com/news.

О взрыве стало известно в 9 часов утра. На место инцидента прибыли 95 спасателей. В результате взрыва начался сильный пожар, общая площадь которого достигла 150 квадратных метров.

Из горящего здания спасателями были эвакуированы 9 человек. Пожарным командам удалось потушить огонь и сейчас остатки сгоревшего здания разбираются для предотвращения повторного возгорания. Сообщается, что из-за взрыва получили ранения три человека. Сильно повреждены магазины и находящиеся рядом здания.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.