В Китае прогремел сильный взрыв: подробности (ВИДЕО)

В городе Чжухай прогремел мощный взрыв

В китайском городе Чжухай прогремел сильный взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая, информирует enovosty.com/news.

О взрыве стало известно в 9 часов утра. На место инцидента прибыли 95 спасателей. В результате взрыва начался сильный пожар, общая площадь которого достигла 150 квадратных метров.

#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn

— Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020

