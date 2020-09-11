В Китае прогремел сильный взрыв: подробности (ВИДЕО)
В городе Чжухай прогремел мощный взрыв
В китайском городе Чжухай прогремел сильный взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая, информирует enovosty.com/news.
О взрыве стало известно в 9 часов утра. На место инцидента прибыли 95 спасателей. В результате взрыва начался сильный пожар, общая площадь которого достигла 150 квадратных метров.
#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn
— Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020
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Из горящего здания спасателями были эвакуированы 9 человек. Пожарным командам удалось потушить огонь и сейчас остатки сгоревшего здания разбираются для предотвращения повторного возгорания. Сообщается, что из-за взрыва получили ранения три человека. Сильно повреждены магазины и находящиеся рядом здания.
По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.