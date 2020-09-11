В Иордании на военном складе с боеприпасами произошел сильный взрыв: город заблокирован (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Иордании на военном складе с боеприпасами произошел сильный взрыв: город заблокирован (ВИДЕО) В Иордании на военном складе с боеприпасами произошел сильный взрыв: город заблокирован (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В Иордании на военном складе с боеприпасами произошел сильный взрыв

Возле иорданского города Эз-Зарка на военном складе произошел сильны взрыв. Об этом сообщает Al Arabiya, информирует enovosty.com/news.

После взрыва на военном складе начался мощный пожар. По имеющейся информации, никто не пострадал. Сообщается, что взрыв произошел на складе с боеприпасами, у которых истек срок годности.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за короткого замыкания.

Читайте: В Турции на военных складах произошла серия взрывов, после чего начался мощный пожар (ВИДЕО)

Силы безопасности Иордании заблокировали Эз-Зарку: въезд и выезд транспортных средств невозможен. Представителям СМИ, желающим проехать через Эз-Зарку к месту взрыва, запретили это сделать.