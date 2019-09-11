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США увеличивают расходы на оборону

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США увеличивают финансирование Министерства обороны в 2020 году на 20,5 млрд

Соединенные Штаты Америки увеличивают финансирование программ, связанных с национальной безопасностью страны, — сообщает Defense Blog, информирует enovosty.com/news.

Законопроект о финансировании Министерства обороны в 2020 году предусматривает 694,9 млрд долл, что на 20,5 млрд долл больше, чем в 2019 году. В частности, ВВС США планируют приобрести новые истребители F-15EX Advanced Eagle.

США увеличивают расходы на оборону

Истребитель F-15EX, широко известный как Strike Eagle из-за возможности изменения внешнего вида, является последней версией всемирно известного истребителя F-15 Eagle.

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Новый истребитель будет оснащен улучшенными авионикой и радиолокаторами, сможет разместить на борту ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Истребители F-15EX будут оснащены более мощными двигателями.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 169

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