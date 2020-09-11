«С удовольствием»: Общение российской пропагандистки с Лукашенко стало мемом

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Пропагандистка РФ Маргарита Симоньян "с удовольствием" отказалась обсудить с Лукашенко избиение журналистов

Главный редактор российского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян во время интервью с Александром Лукашенко хотела спросить о задержаниях и избиениях, которым подвергаются журналисты во время акций протеста в Беларуси. Их разговор завершился предложением Лукашенко «перевернуть страницу», на что Симоньян «с удовольствием» согласилась, информирует enovosty.com/news.

Отметим, интернет-пользователи активно осбудили странный «профессиональный» диалог: «Мем смешной, ситуация страшная»,

«-Сегодня я буду задавать вам неудобные вопросы

— давайте не будем

-с удовольствием»,

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Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, как в Сети высмеяли наряд пропагандистки, сравнив его со шторами и скатертью.