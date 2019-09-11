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Reuters: Трамп анонсирует возможное ослабление санкций против Ирана

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Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут ослабить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут ослабить санкции против Ирана, добавив, что он считает, что Иран хочет заключить с Вашингтоном соглашение по ядерной программе, — сообщает Джефф Масон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, когда его спросили о том, хотят ли Соединенные Штаты ослабить свою жесткую санкционную политику по «сильному давлению». Увольнение Трампом советника по национальной безопасности Джона Болтона вызвало предположение, что политика Вашингтона в отношении таких стран, как Иран и Сирия может быть ослаблена.

Reuters: Трамп анонсирует возможное ослабление санкций против Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока Вашингтон применяет санкции против Ирана.

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Трамп в свою очередь подчеркнул, что Ирану «очень и очень опасно» обогащать уран. «У них огромные финансовые трудности, а санкции становятся все жестче и жестче», — сказал президент США. Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео заявили, что президент открыт для встречи с Рухани.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

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