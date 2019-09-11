Reuters: Иран советует США избегать «разжигателей войны»

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После отставки Болтона Иран посоветовал США избегать «разжигателей войны»

В Иране сообщили, что Вашингтону следует дистанцироваться от «разжигателей войны» после отставки советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, — сообщает Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, уход Болтона повышает перспективу начала проведения переговоров после длительного периода эскалации напряженности. «Америка должна понять, что … она должна дистанцироваться от разжигателей войны», — сообщает президент Ирана Хасан Рухани.

«Политика Ирана не изменится до тех пор, пока наш враг будет продолжать оказывать давление на Иран», — сказал Рухани.

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Сразу после отставки Болтона госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Трамп готов встретиться с Рухани.

Напомним, на прошлой неделе Иран начал использовать современные центрифуги для увеличения производства обогащенного урана и сократил свои обязательства по ядерной сделке. Франция предложила предоставить Ирану кредитную линию в несколько миллиардов долларов, которая защитит его от воздействия американских санкций.