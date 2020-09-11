Над Северной Африкой были замечены стратегические бомбардировщики ВВС США

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Несколько стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, принадлежащих ВВС США, были замечены в полете над Северной Африкой.

По сообщениям, американские ракетные носители были замечены в небе над Северной Африкой 7 сентября, информирует enovosty.com/news.

В объявлении Африканское командование США подтвердило, что бомбардировщики B-52H совместно с марокканскими истребителями F-16 приступили к тренировочным операциям по взаимодействию в регионе.

«Выполнение этих миссий вместе с нашими африканскими партнерами показывает стратегический размах наших объединенных сил и нашу коллективную приверженность предотвращению злонамеренного влияния в Африке», — сказал генерал-майор Джоэл Тайлер, директор по операциям командования США в Африке. «Безопасность и стабильность африканского континента остаются жизненно важными интересами США».

Военные США регулярно проводят совместные мероприятия по сотрудничеству в области безопасности на ТВД с международными партнерами.

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«Эти усилия демонстрируют профессионализм, маневренность и возможности наших сил совместно с международными партнерами для обеспечения сегодняшней сложной и динамичной глобальной среды безопасности, а также нашу приверженность обеспечению свободы судоходства в Средиземном море», — сказал Тайлер.

Эти миссии также позволяют американским и международным партнерам поддерживать высокий уровень готовности, оперативной совместимости и профессионализма, укрепляя способность США и международных партнеров решать общие проблемы в целях безопасности.

«Эти миссии — еще один реальный способ продемонстрировать наши обязательства перед африканскими партнерами», — сказал Тайлер.

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Источник: defence-blog