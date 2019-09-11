Associated Press: Британский суд признал приостановку работы парламента незаконной

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Британский суд признал решение о пророгации работы парламента незаконным

Британская оппозиция потребовала, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил приостановление работы парламента после того, как гражданский суд Шотландии признал решение о пророгации работы парламента незаконным, — сообщает Джилл Лоулесс в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Шотландские судьи заявили, что «единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что правительство Великобритании и премьер-министр хотят ограничить деятельность парламента».

Они постановили, что приостановка работы была «бесполезной», однако все таки передали дело в Верховный суд для окончательного решения. Слушание должно начаться на следующей неделе во вторник.

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Оппозиционные политики призвали правительство отменить приостановку деятельности депутатов и дать возможность законодателям вернуться в парламент. Во вторник их отправили домой, несмотря на возражения спикера Палаты общин Джона Беркова и оппозиционных законодателей.