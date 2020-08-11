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В РФ на заправочной станции произошел мощнейший взрыв, — Fox News (ФОТО)

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В Волгограде на заправочной станции произошел сильный взрыв, в результате которого пострадали 13 человек

В России на заправочной станции в городе Волгоград произошел мощнейший взрыв. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным, от пожара пострадали 13 человек. 10 человек были доставлены в больницу. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно огромное пламя.

Предполагается, что возгорание возникло при перекачке топлива с танкера в подземный резервуар. Персонал заправочной станции был сразу эвакуирован и на место прибыли пожарные, которые и пострадали от взрыва.

В РФ на заправочной станции произошел мощнейший взрыв, — Fox News (ФОТО)

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«Пожарных буквально разбросала взрывная волна», — говорит начальник 1-го пожарно-спасательного отряда области Владислав Копьев.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощнейший взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло 220 человек и тысячи получили ранения


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3284

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