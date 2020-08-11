Появилось видео жестокого избиения силовиками мирных граждан в Минске (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Появилось видео жестокого избиения силовиками мирных граждан в Минске (ВИДЕО) Появилось видео жестокого избиения силовиками мирных граждан в Минске (ВИДЕО)

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Один человек погиб и десятки были ранены во время протестов в Беларуси и столкновения протестующих с ОМОНом.

В понедельник вечером тысячи людей вышли на улицы столицы Минска и других крупных белорусских городов, чтобы заявить, что нынешний президент Александр Лукашенко украл победу на выборах у своего главного соперника Светланы Тихановской, информирует enovosty.com/news.

Видео жестокого избиения людей белорусским ОМОНОм выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

Читайте: Белорусский активист назвал главное уязвимое место Лукашенко В Минске сегодня снова какая-то совершенно дикая жестокость по отношению к мирным людям. Небольшая ведь страна, все должны знать друг друга, откуда такая злоба? Publiée par Рустем Адагамов sur Lundi 10 août 2020

Многие белорусы уверены в фальсификациях при подсчете голосов. Согласно официальным данным ЦИК Беларуси Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей.