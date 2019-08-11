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«Опасен для страны»: Universal Pictures отменила выход фильма после критики Трампа

Главная » Последние новости » Новости мира » «Опасен для страны»: Universal Pictures отменила выход фильма после критики Трампа
 
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Известная на весь мир корпорация Universal Pictures сняла с проката фильм «Охота». Причиной послужило «неподходящее время для показа».

Universal Pictures заявила, что фильм «Охота» пока не будут показывать. Об этом сообщается на официальном ресурсе американской кинокомпании. Напомним, премьера новинки была запланирована на 26 сентября, информирует enovosty.com/news.

В заявлении компании говорится, что поводом к отмене картины послужил тщательный анализ происходящего в стране, а также сценария фильма. В конце концов Universal Pictures пришла к выводу, что сейчас неподходящий период для просмотра «Охоты». Связано это с тем, что в последнее время в США участились массовые расстрелы.

Добавим, 9 августа Дональд Трамп посетил Голливуд и заявил, что многие фильмы, выпускаемые в США, являются «опасными для страны». Журналисты же восприняли такое заявление американского президента как намек на новую работу «Охота».

Справка. Картина «Охота» от Universal Pictures повествует о жизни 12 незнакомых людей, которые стали мишенями для опасных охотников.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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