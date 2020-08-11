Кровавые усы диктатора и смертельный вирус от «клещей»: Сеть «взорвала» волна мемов о Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости мира » Кровавые усы диктатора и смертельный вирус от "клещей": Сеть "взорвала" волна мемов о Лукашенко Кровавые усы диктатора и смертельный вирус от "клещей": Сеть "взорвала" волна мемов о Лукашенко

Закрыть Отправить

В Беларуси продолжаются протесты из-за сфальсифицированных результатов выборов

В Беларуси уже не первы день не утихают протесты против фальсификации результатов выборов президента, силовики жестко подавляют протестующих, не жалея никого. Сам же Лукашенко, которого и обвиняют в нечестных выборах обвиняет в «беспорядках» западных «кукловодов» (не забывая и об Украине), обещает не допустить Майдана и, конечно же, — становится героем интернет-мемов и карикатур: , информирует enovosty.com/news.

Читайте: Аншлюс Беларуси не состоится, - Пионтковский

Кроме того, ранее в Минске на десять суток осудили диджеев, которые поставили известную песню «Перемен!» Виктора Цоя на концерте, организованном властями. Это событие также получило своё отражение в творчестве карикатуриста:

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о главном уязвимом месте Лукашенко.