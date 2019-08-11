«Китай приближается к нам»: Генеральный секретарь НАТО призывает обратить внимание на действия Пекина

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Генеральный секретарь НАТО говорит, что альянс должен понимать последствия растущего влияния Китая во всем мире

НАТО должен понять последствия растущего влияния Китая, поскольку Пекин старательно укрепляет свою власть по всему миру, включая области, которые могут бросить вызов членам Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг., информирует enovosty.com/news.

Действия Китая, в том числе в Южно-Китайском море, вызывают обеспокоенность по поводу намерений Пекина, и Соединенные Штаты призвали НАТО признать и адаптироваться к новым возникающим угрозам.

«Речь идет не о перемещении НАТО в Тихий океан, а о реагировании на тот факт, что Китай приближается к нам», — сказал Столтенберг агентству Рейтер в интервью в Сиднее. «Крупные инвестиции в критически важную инфраструктуру в Европе, развертывание в Арктике, а также увеличение присутствия в Африке, все это вызывает беспокойство».

«Для НАТО критически важно тесное сотрудничество с нашими партнерами в этих регионах — Австралией, Новой Зеландией, а также Японией и Южной Кореей», — сказал Столтенберг.

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Пекин заявил, что экономические и военные успехи Китая не представляют угрозы для других стран.

Однако напряженность усилилась по мере обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином, и министр обороны США Марк Эспер заявил, что хотел бы разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во время визита в Сидней, Эспер заявил, что Китай дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион, обвинив Пекин в хищнической экономике и краже интеллектуальной собственности.

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Столтенберг также встретился после с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, чтобы обсудить Китай, войну в Афганистане, терроризм и кибербезопасность.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, но дипломатические и торговые отношения между странами ухудшились за последнее время. Правительство запретило китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в строительстве сети 5G в Австралии.