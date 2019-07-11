В России горит крупнейшая электростанция (ВИДЕО)

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В России горит крупнейшая электростанция ТЭЦ-27 в Мытищинском районе. Пожарные на данный момент не могут подойти близко, а определить площадь возгорания невозможно.

На электростанции в Подмосковье произошел крупный пожар, в результате которого пострадали около десяти человек, — сообщает Максим Родионов в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Анонимный очевидец сообщил, что горит электростанция ТЭЦ-27 в Мытищинском районе. Огонь виден из большинства районов столицы. По имеющимся данным, высота факела достигает 50 метров. Горят емкости с топливом.

На место прибыло более 150 пожарных. Пожарные на данный момент не могут подойти близко, а определить площадь возгорания невозможно.

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Ранее сообщалось, что в России из-за пожара на подводной лодке трагически погибло 24 моряков-подводников.