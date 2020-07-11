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«Путин-вор!»: в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту губернатора Фургала (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Путин-вор!": в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту губернатора Фургала (ВИДЕО)
 
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В Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Фото: MBK-NEWS, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает местный портал DVhab.ru.

На улицы, по подсчетам различных источников, вышли до 35 тысяч человек, пишет сайт, отмечая, что это самый массовый митинг в истории Хабаровска.

Толпа несколько раз перекрывала центральную улицу и устроила акцию протеста возле здания краевого правительства. По периметру центральной площади были выставлены предупреждения о «дезинфекционных мероприятиях в связи с профилактикой коронавируса», но протестующие все-таки прошли за ограждения. Многие автомобили рядом с площадью громко сигналили.

Читайте: Генерал рассказал о численности "сухопутки" РФ в Крыму

«Путина в отставку!» и «Путин вор!» скандировали хабаровчане, собравшиеся у здания правительства Хабаровского края на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. «Если Москва думает, что она может нас запугать, что она начнет заводить дела против кого-то из присутствующих, то мы выйдем за каждого», — говорил один из выступавших. Митингующие требовали рассматривать дело Фургала в Хабаровске, кричали «Москва, уходи!», «Позор Кремлю!», «Свободу политзаключенным!».

Видео акции выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

«Путина в отставку!» и «Путин вор!» скандировали хабаровчане, собравшиеся у здания правительства Хабаровского края на митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. «Если Москва думает, что она может нас запугать, что она начнет заводить дела против кого-то из присутствующих, то мы выйдем за каждого», — говорил один из выступавших. Митингующие требовали рассматривать дело Фургала в Хабаровске, вспоминали дела Ивана Голунова и Юлии Цветковой, кричали «Москва, уходи!», «Позор Кремлю!», «Свободу политзаключенным!».Трансляция митинга: https://youtu.be/R9LYOx1NyUsUPD: В комментариях видео шествия после митинга

Publiée par Рустем Адагамов sur Vendredi 10 juillet 2020

Напомним, губернатора Сергея Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля. Следственный комитет объявил, что губернатор подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Обвинения строятся на показаниях ранее арестованных соучастников преступлений. Сам Фургал вину не признает.

Фургал стал главой Хабаровского края осенью 2018 года, победив действующего на тот момент губернатора, которого поддерживал Кремль и «Единая Россия».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 685

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