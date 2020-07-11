Прокуроры установили причину гибели группы Дятлова — СМИ

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Заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Андрей Курьяков назвал причину гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал он, информирует enovosty.com/news.

Курьяков добавил, что когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее. Молодые люди ушли на 50 метров от палатки к каменной гряде, которая является естественным ограничителям лавины.

«Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров», — объяснил заместитель начальника управления.

Он отметил, что был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если в голове остался примерное направление.

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«Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину», — сказал Андрей Курьяков, пишет БЕЛТА.

В январе 1959 года группа из девяти лыжников под руководством Игоря Дятлова погибла в горах Свердловской области. Тогда прокуроры установили, смерть наступила из-за «непреодолимой силы», затем дело засекретили. Гибель группы под руководством Игоря Дятлова произошла, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года в районе горы Холатчахль, на Северном Урале.

Российская прокуратура возобновила проверку сенсационного дела гибели группы спустя 60 лет из-за обращений родственников. Как отмечает агентство, для экспертиз привлекали «специалистов в сфере геодезии, метрологии» и МЧС.

При этом приоритетно рассматривались только «природные» версии. Возобновившие проверку прокуроры отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии, отрабатывая только три — это сход лавины, ураган и так называемая снежная доска. Группа участников эксперимента побывала на месте гибели дятловцев. Как рассказывал Курьяков, прокуроры совместно со специалистами по геодезии и картографии получили координаты точек, необходимых для проведения экспертизы. Кроме того, была проведена фотосъемка склона Холатчахль от палатки до кедра.

Главный следственный эксперимент прокурорам не удалось провести из-за погодных условий. Изначально предполагалось, что группа из девяти добровольцев полностью повторит маршрут походников в роковую ночь, когда они по неустановленным причинам бросились по склону в направлении кедра. Участники проверки не решились бежать по крутой горе, поскольку существовал риск напороться на скрытые под снегом камни.

При этом многие участники поисковых операций, журналисты и эксперты уверены, что группа Дятлова погибла, попав в зону испытания ракетного вооружения. Кроме того, прокуратурой были отринуты версии криминального характера — ликвидация туристов спецслужбами или местными охотниками манси. .

Фактически до 1980-х годов дело было засекречено. Среди общественности ходит очень много версий произошедшего. В загадке гибели группы Дятлова много вопросов. Почему у погибших одежда была срезана будто скальпелем, странный цвет кожи и неестественные переломы. Некоторые исследователи пишут о том, что манси могли сбрасывать туристов с горы, которая является для них священным местом. Следствие отвергло это предположение за отсутствием доказательств.

Напомним, в 1959 году группа туристов двигалась по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен и обратно. 26 января выехали из Свердловска и 12 февраля из поселка Вижай должны были сообщить, что маршрут завершен. Во время похода один из туристов, Юрий Юдин, заболел. В горы ушли 9 человек, которые в итоге погибли. Было возбуждено уголовное дело, 28 мая 1959 года прокуратурой Свердловской области вынесено решение о прекращении уголовного дела.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

Палатку нашли 26 февраля 1959 года в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка «дятловцев» была разрезана, а у погибших имелись довольно странные травмы. Так, у Дубининой зафиксировали обширный перелом ребер, , отсутствие языка в ротовой полости. У Золотарева также перелом ребер с внутренним кровотечением. У Слободина и Тибо-Бриньоля — серьезные переломы черепных коробок. У Кривонищенко — ожоги II–III степени. У кого-то также отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены) щеки и губы. Кроме того, многие люди, из числа тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и пену возле рта.

Не менее необычным показался и вывод, к которому пришло следствие в 1959 году. Согласно ему, 9 путешественников стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы». Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.

По одной из версий из-за сильного перепада давления у участников группы началась асфиксия и видения, из-за чего они совершали неконтролируемые действия.

Причина гибели хорошо подготовленной группы Дятлова, значительную часть которой составляли студенты и выпускники Уральского политехнического института (УПИ), остается одной из главных загадок в XX веке. Тревогу подняли после того, как туристы не вернулись на базу в назначенный день. В конце февраля четыре трупа со странными телесными повреждениями были обнаружены поисковиками-добровольцами, штатными спасателями и примкнувшими к ним охотниками-манси в разных местах на пути от палатки до кедра.