Командующий ХАМАС бежал в Израиль на лодке израильской армии
Высокопоставленный командир военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам, которого подозревали в сотрудничестве с Израилем, бежал из Газы.
Фото: REUTERS, информирует enovosty.com/news.
Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.
«Мужчина, возглавлявший водолазное спецподразделение ХАМАС, бежал из Газы на лодке ЦАХАЛ (армии обороны Израиля — ред.)», — сообщает газета.
Палестинец бежал, взяв с собой компьютер, содержащий важную информацию военного характера, в том числе о деятельности водолазного подразделения, а также деньги и часть специального оборудования, говорится в публикации.
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Изз ад-Дин аль-Кассам отвечал за коммуникационные сети группы и обучал членов ХАМАС методам сбора информации и методам борьбы с шпионажем.
Источники утверждают, что он начал работать с израильскими спецслужбами в 2009 году. Его предполагаемые связи с Израилем были раскрыты, когда он попросил своего брата забрать для него сумму денег, которая была оставлена возле мусорной корзины. Источники сообщили, что брата задержали члены бригад ХАМАС, когда он пытался забрать деньги.
По данным газеты, еще один командир ХАМАС был недавно арестован палестинской контрразведкой по подозрениям в сотрудничестве с Израилем.
Эти два инцидента побудили ХАМАС принять ряд мер, в том числе вызвать нескольких своих членов для допроса и изменить сети связи и номера телефонов многих высокопоставленных чиновников.