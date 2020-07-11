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Командующий ХАМАС бежал в Израиль на лодке израильской армии

Главная » Последние новости » Новости мира » Командующий ХАМАС бежал в Израиль на лодке израильской армии
 
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Высокопоставленный командир военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам, которого подозревали в сотрудничестве с Израилем, бежал из Газы.

Фото: REUTERS, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.

«Мужчина, возглавлявший водолазное спецподразделение ХАМАС, бежал из Газы на лодке ЦАХАЛ (армии обороны Израиля — ред.)», — сообщает газета.

Палестинец бежал, взяв с собой компьютер, содержащий важную информацию военного характера, в том числе о деятельности водолазного подразделения, а также деньги и часть специального оборудования, говорится в публикации.

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Изз ад-Дин аль-Кассам отвечал за коммуникационные сети группы и обучал членов ХАМАС методам сбора информации и методам борьбы с шпионажем.

Источники утверждают, что он начал работать с израильскими спецслужбами в 2009 году. Его предполагаемые связи с Израилем были раскрыты, когда он попросил своего брата забрать для него сумму денег, которая была оставлена ​​возле мусорной корзины. Источники сообщили, что брата задержали члены бригад ХАМАС, когда он пытался забрать деньги.

По данным газеты, еще один командир ХАМАС был недавно арестован палестинской контрразведкой по подозрениям в сотрудничестве с Израилем.

Эти два инцидента побудили ХАМАС принять ряд мер, в том числе вызвать нескольких своих членов для допроса и изменить сети связи и номера телефонов многих высокопоставленных чиновников.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1466

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