ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций

Главная » Последние новости » Новости мира » ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций

Закрыть Отправить

ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций в ответ на незаконную добычу нефти и газа Турецкой Республикой на территории, принадлежащей Кипру

Европейский союз сокращает финансирование Анкары и готов ввести санкции в отношении Турции в ответ на незаконную добычу нефти и газа Турецкой Республикой на водной территории, принадлежащей Кипру, — сообщает Габриэла Басзинска в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Несмотря на наши намерения сохранить добрососедские отношения с Турцией, ее продолжающаяся эскалация и угроза суверенитету Кипра, являющегося членом ЕС, неизбежно заставляет ЕС принимать ответные меры», — заявил президент Европейского совета министров Дональд Туск.

В четверг в Брюсселе представители стран-членов ЕС обсуждали совместное решение о наказании Турции. «На фоне продолжающихся и новых незаконных буровых работ, проводимых Турцией, ЕС решает приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и соглашается не проводить дальнейшие встречи на высоком уровне в ближайшее время. Совет одобряет предложение Европейской комиссии об уменьшении объема помощи Турции до 2020 года и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в отношении поддержки государственных проектов», — говорится в заявлении.

Читайте: Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Евросоюзом Украины

Дональд Туск также подчеркнул, что ЕС будет готов ввести более ограничительные меры против Турции, если Анкара продолжит бурение. Напомним, ранее ЕС заморозил переговоры о членстве Турции в ЕС, а также переговоры по модернизации таможенного союза, обвинив Эрдогана в широко распространенных нарушениях прав человека.