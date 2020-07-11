Эрдоган: «Мнение других стран не изменит решения по Айя-Софии»

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Легендарный собор Святой Софии снова стал мечетью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других государств не повлияет на превращение Айя-Софии в Стамбуле из музея в мечеть, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — подчеркнул Эрдоган.

Помимо этого, решение о смене статуса собора он назвал «суверенным правом» турецкого народа.

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Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение Кемаля Ататюрка 1934 года.

Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование «в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», пишет Anadolu.

Неправительственная турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети. Иски к госсовету Турции, которые подавала Ассоциация, отклоняли, последний такой иск был подан в 2016-м.

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Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал исторической ошибкой решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, а также заявил, что Греция приложит усилия для введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС, передает УНН.

“Эрдоган допустил историческую ошибку. Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за его нарушение существуют болезненные санкции”, — сказал Пецас в субботу в эфире телеканала Skai.

Ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Президент Греции Екатерини Сакелларопулу выразила мнение, что решение Анкары превратить собор Святой Софии, являющийся символом православия и всего христианского мира, в мечеть бросает вызов исторической памяти и подрывает ценности диалога религий. Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал решение о превращении собора в мечеть провокацией. В свою очередь, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что это решение Анкары является вызовом всему цивилизованному миру. По ее мнению, президент Эрдоган “принял решение о культурной изоляции Турции”.

В тоже время, лидер парламентской партии “Эллиники лиси” (“Греческое решение”) Кириакос Велопулос предложил в ответ на решение Анкары превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для транзита их из Турции, а также превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида сотен тысяч греков-понтийцев, осуществленного в 1914-1923 годах османскими турками.

Лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас в своем Facebook подчеркнул обязанность правительства Греции поднять вопрос о превращении собора Святой Софии в мечеть на международном уровне. “Решение президента Турции превратить в мечеть собор Святой Софии — уникальный памятник Всемирного наследия (ЮНЕСКО), имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, — является серьезной провокацией. Она подрывает межконфессиональный диалог и грубо нарушает общечеловеческие ценности, которые сегодня необходимы как никогда. Международное сообщество должно решительно противостоять этим действиям, и правительство Греции обязано поставить этот вопрос на международном уровне”, — сказал Ципрас.

Многие пользователи соцсетей из Греции и Европы предлагают отказываться от турецких товаров и перестать ездить в отпуск в Турцию в знак протеста.

По мнению Константинопольского Патриарха Варфоломея, изменение статуса Айя-Софии может вызвать международную напряженность:

«Этот уникальный памятник приобрел священную ценность для монотеистических религии, потому что он служил местом поклонения Богу в течение 900 лет для христиан и в течение 500 лет для мусульман. Как музей, Собор Святой Софии может служить местом и символом встречи, диалога и мирного сосуществования народов и культур, взаимопонимания и солидарности между христианством и исламом, что чрезвычайно важно и полезно для современного мира.

Превращение собора Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан по всему миру. Святая София, сакральное место, где Восток встречается с Западом, может разделить эти два мира в тот самый момент, когда человечество, страдающее от смертельной коронавирусной пандемии, нуждается в единстве и общих ориентирах», — заявил Патриарха Варфоломей.

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и долгое время был главным храмом христианской церкви на Востоке и около тысячи лет — самым крупным христианским собором. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов интерьера.