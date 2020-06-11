Выход США из Договора по открытому небу может вызвать беспокойство у НАТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Выход США из Договора по открытому небу может вызвать беспокойство у НАТО Выход США из Договора по открытому небу может вызвать беспокойство у НАТО

Закрыть Отправить

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу может вызвать беспокойство у союзников США по НАТО

Планы Соединенных Штатов Америки по выходу из Договора по открытому небу могут спровоцировать беспокойство союзников США по НАТО в части стратегии по усилению контроля над вооружением. Об этом пишут Тимоти Райт и Дуглас Барри в исследовании Международного института стратегических исследований IISS, информирует enovosty.com/news.

Когда Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней дальности (ИНФ) в августе 2019 года, их позиция о том, что Россия нарушила и существенно подорвала соглашение, было широко распространено среди партнеров по альянсу. Теперь заявление Вашингтона о том, что он планирует выйти из Договора по открытому небу, вызывает скорее смятение, чем консенсус. Девять стран-членов НАТО уже выразили коллективное «сожаление» по поводу решения США выйти из договора. В контексте более широких и потенциально более сложных вопросов стратегического вооружения это решение не является обнадеживающим событием.

Вашингтон снова обвиняет Москву в нарушении договора. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в том, что она использовала полеты в рамках договора по «Открытому небу» для сбора данных о целевых объектах критической национальной инфраструктуры США и Европы в «поддержку агрессивной новой российской доктрины».

Читайте: США намерены заключить важный договор с Талибаном

Запланированный выход Соединенных Штатов из договора, независимо от действий Москвы, ставит под угрозу дальнейшее фукционирование договора и рискует разрушить доверие партнеров по НАТО в части приверженности Вашингтона по достижению более широких целей в области контроля над вооружением.