В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество

Главная » Последние новости » Новости мира » В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество

Закрыть Отправить

В Ватикане презентовали методическое пособие «Он создал их мужчиной и женщиной», отвергающее идею о том, что люди могут сами выбирать или менять свой пол