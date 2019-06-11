В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество
В Ватикане презентовали методическое пособие «Он создал их мужчиной и женщиной», отвергающее идею о том, что люди могут сами выбирать или менять свой пол
В Ватикане презентовали методическое пособие "Он создал их мужчиной и женщиной", критикующее современную либеральную концепцию гендерной идентичности и отвергающее идею о том, что люди могут сами выбирать или менять свой пол, - сообщает Николь Винфильд в издании Associated Press Методическое пособие было осуждено католиками ЛГБТ. Адвокатская группа New Ways Ministry заявила, что этот документ еще больше запутает людей, подвергающих сомнению свою гендерную идентичность или сексуальную ориентацию и рискующих причинить себе вред.По мнению представителей Ватикана, методическое пособие «Он создал их мужчиной и женщиной» предназначено для того, чтобы помочь католическим учителям, родителям, ученикам и священнослужителям решить то, что Конгрегация католического образования Ватикана назвала «кризисом образования» в области полового воспитания.«Реальный опыт ЛГБТ-людей, похоже, полностью отсутствует в этом документе», - сказал преподобный Джеймс Мартин, написавший книгу об усовершенствовании работы католической церкви с ЛГБТ-сообществом под названием «Строительство моста».