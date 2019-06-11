Reuters: Трамп получил от Ким Чен Ына «восхитительное» письмо
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень теплое письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень теплое письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, - сообщает Макини Брайс в издании Reuters Трамп назвал содержание письма «прекрасным». Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп интригующе сказал, что он думает, что в отношениях с Пхеньяном произойдет что-то очень положительное. Однако пока не сообщил никаких подробностей. Кроме этого, Трамп сообщил, что у КНДР невероятный потенциал и вскоре должна состояться новая встреча между ним и северокорейским лидером. "Он держит свое слово и это очень важно для меня", - отметил Трамп.