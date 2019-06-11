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20:48 Reuters: Трамп получил от Ким Чен Ына "восхитительное" письмо
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20:23 В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество
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Reuters: Трамп получил от Ким Чен Ына «восхитительное» письмо

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Трамп получил от Ким Чен Ына "восхитительное" письмо
 
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень теплое письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень теплое письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, - сообщает Макини Брайс в издании Reuters Трамп назвал содержание письма «прекрасным». Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп интригующе сказал, что он думает, что в отношениях с Пхеньяном произойдет что-то очень положительное. Однако пока не сообщил никаких подробностей. Кроме этого, Трамп сообщил, что у КНДР невероятный потенциал и вскоре должна состояться новая встреча между ним и северокорейским лидером. "Он держит свое слово и это очень важно для меня", - отметил Трамп.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 207

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