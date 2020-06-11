Отключение России от SWIFT: Пономарь прокомментировал возможные санкции

Главная » Последние новости » Новости мира » Отключение России от SWIFT: Пономарь прокомментировал возможные санкции Отключение России от SWIFT: Пономарь прокомментировал возможные санкции

Закрыть Отправить

При Трампе и его большинстве в Сенате нереально принятие закона о признании РФ страной, поддерживающей международный терроризм

Об этом на странице в facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь.

«Снова в новостях — США собираются ввести новые санкции против РФ (SWIFT и тд), информирует enovosty.com/news.

Такие новости появляются регулярно и так же регулярно затихают через какое-то время.

В первый комментарий я брошу заявление Волкера два года назад о том, что США будут вводить новые пакеты согласно Закона CAATSA от 2017 года даже не каждые 6 мес (как это требует закон), а каждые два месяца.

Читайте: Ужесточение санкций: Россию могут отключить от SWIFT

Но прошло два года и нет ни санкций (ни к рос олигархам, ни к облигациям госдолга РФ) ни Волкера.

При Трампе и его большинстве в Сенате нереально принятие закона о признании РФ страной, поддерживающей международный терроризм и тд», — написал обозреватель.

Отметим, ранее республиканцы предложили ужесточить санкции против Российской Федерации и исключить страну из системы SWIFT