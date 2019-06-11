Правозащитная группа «The Transitional Justice Working Group» заявила, что обнаружила более 300 мест публичных казней и сотни мест захоронений граждан

Associated Press: В Северной Корее обнаружено более 300 мест публичных казней

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