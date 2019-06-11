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Associated Press: В Северной Корее обнаружено более 300 мест публичных казней

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В Северной Корее обнаружено более 300 мест публичных казней
 
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Правозащитная группа «The Transitional Justice Working Group» заявила, что обнаружила более 300 мест публичных казней и сотни мест захоронений граждан

Правозащитная группа "The Transitional Justice Working Group" заявила, что обнаружила более 300 мест публичных казней и сотни мест захоронений граждан, произвольно казненных властями с целью запугивания населения страны, - сообщает Ким Тонг-Хьюнг в издании Associated Press В правозащитной организации сообщили, что данные о захоронениях были получены путем проведения интервью с 610 северокорейскими перебежчиками, благодаря чему были обнаружены места захоронений с помощью спутниковых снимков.Группа не раскрыла точного месторасположения 323 захоронений, потому что опасается, что Северная Корея их ликвидирует. Однако в группе сказали, что 267 захоронений находятся в северо-восточных провинциях страны недалеко от границы с Китаем.Публичные казни в Северной Корее, как правило, происходили возле рек, в полях, на холмах, на рынках и в школах - местах, где жители и члены семей осужденных часто вынуждены были присутствовать на убийствах. Группа также заявила, что зафиксировано три места, где люди погибли во время содержания под стражей. В докладе также говорится, что обнаружены места, где могут быть спрятаны документы или другие доказательства, связанные с убийствами.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 185

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