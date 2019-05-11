В Хьюстоне тонны бензина вытекли в судоходный канал

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Инцидент произошел в Хьюстонском судоходном канале. Об этом сегодня, 11 мая, передают сотрудники местной береговой охраны.

По их словам, разлив случился в результате столкновения нефтяного танкера и буксира. Танкер вез две баржи, одна из них перевернулась и опрокинулась, информирует enovosty.com/news.

Специалисты подсчитали, что каждая баржа транспортировала приблизительно 25 тыс. тонн бензина. На данный момент точное количество разлитого горючего устанавливается. Чтобы оценить масштаб катастрофы, на место инцидента отправили вертолет.

В расположенном поблизости городке Сибрук жители массово жалуются на сильный запах бензина.

В операции ликвидации аварии принимают сейчас участие как сотрудники профильной службы, так и пожарные. На место разлива уже прибыло пожарное судно, принадлежащее хьюстонскому порту. Сотрудники спасательных служб все время мониторят состав воздуха в зоне аварии.

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Добавим, что разлив нефтепродуктов очень опасен для окружающей среды. В ноябре 2018 года взорвался нефтепровод на востоке Колумбии. Из-за разлива нефти тогда вспыхнули леса.