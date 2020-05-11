В Парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая призывает признать Путина международным преступником

Главная » Последние новости » Новости мира » В Парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая призывает признать Путина международным преступником В Парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая призывает признать Путина международным преступником

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В парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая предусматривает признание президента России Владимира Путина международным преступником и призывает судить его в международном уголовном трибунале.

В петиции, которая размещена на сайте канадского Парламента, Путину инкриминируется военная агрессия в Грузии, которая привела к оккупации Абхазии и Южной Осетии, оккупация Крыма, военное вторжение на территорию Донбасса, терроризм и убийства в Украине, а также уничтожение пассажирского малазийского самолета. , информирует enovosty.com/news.

В петиции также содержатся обвинения в адрес Путина в репрессиях против крымских татар и украинцев, а также незаконное удержание их в тюрьме.

Кроме того, инициаторы петиции не забыли упомянуть и о бомбардировках мирного населения в Сирии, использование запрещенного химического оружия, а также репрессии и нарушение прав человека в самой России, направленное против российских диссидентов, правозащитников и журналистов.

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Петиция набрала уже 150 подписей при необходимых 500. Если петиция наберет необходимое количество голосов до октября месяца нынешнего года, в этом случае она поступит на рассмотрение правительства Канады.