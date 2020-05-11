Российские хакеры атакуют лаборатории, занимающиеся разработкой лекарств и вакцин от COVID -19

Главная » Последние новости » Новости мира » Российские хакеры атакуют лаборатории, занимающиеся разработкой лекарств и вакцин от COVID -19 Российские хакеры атакуют лаборатории, занимающиеся разработкой лекарств и вакцин от COVID -19

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Хакерские группы российских спецслужб, которые базируются на территории Грузии, занимаются атаками на лаборатории и клиники Великобритании, которые занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции, - сообщает Daily Mail.

Так согласно данным издания, стало известно о хакерской атаке 14 марта на клинику в Лондоне, которая находится на этапе испытаний препаратов и вакцин от COVID -19, информирует enovosty.com/news.

Из базы данных были похищены личные данные, сканы паспортов, медицинских карт, а также фотографии пациентов, а также документация с историей болезни. Часть данных преступники слили в теневую сеть и потребовали 2 млн фунтов за возвращение украденных данных. Ответственность за кибер-атаку взяла на себя группировка русских агентов, которая действует от имени группы хакеров под названием «Maze».

Это не первый случай подобных атак на лаборатории и клиники, которые занимаются изучением коронавируса, а также ищут вакцины и лекарства против этой болезни.

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По данным NCSC, количество подобных атак за последние пару недель в разы увеличилось. За взломами стоят хакеры, связанные с Россией и Ираном.

Ц"tag" href="https://enovosty.com/tag/laboratorii" target="_blank">ель хакерских атак, по мнению издания, всячески помешать Великобритании в поиске вакцины против COVID-19.