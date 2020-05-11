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Фото дня: Британский премьер-министр с чашкой кофе в парке Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: Британский премьер-министр с чашкой кофе в парке Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит
 
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Британский премьер-министр Борис Джонсон сегодня отправился на прогулку по парку Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит. Однако его остановил прохожий, который был возмущен карантинными мерами в Лондоне.

Прямая демократия. Фото: Ben Cawthra/LNP, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет издание The Sun.

Большинство карантинных мер по блокировке пока останутся в силе в Великобритании, с небольшими изменениями количества раз, когда люди могут покинуть свои дома.

Фото дня: Британский премьер-министр с чашкой кофе в парке Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит

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Отмена других ограничений, а также открытие школ возможно только тогда, когда станет ясно, что распространение вируса адекватно сдерживается. Учителям было предложено подготовиться к поэтапному возвращению на уроки, начиная с определенных возрастных групп.

Источник на Даунинг-стрит сказал: «Наш подход к объявлению следующего набора мер был тщательным процессом, основанным на рекомендациях экспертов. Это критический момент для сдерживания распространения коронавируса в Великобритании»

Эксперты проанализируют данные из больниц и новое приложение для смартфонов, чтобы получить точную картину уровня заболеваемости.

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Новая система оповещения с цветовой кодировкой будет информировать общественность о риске и определять, где будут введены будущие ограничения.

Система оповещения будет основана на количестве случаев и степени заражения — и определит степень необходимого социального дистанцирования. Британия в настоящее время находится в состоянии оранжевой тревоги — второй по величине из пяти уровней.

«Система оповещения Covid позволит нам отслеживать вирус и определять, насколько мы должны быть жесткими в наших мерах по социальному дистанцированию», — сказал британский эксперт.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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