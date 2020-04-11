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У московских больниц — коллапс из скорых, которые доставляют зараженных СOVID-19 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » У московских больниц - коллапс из скорых, которые доставляют зараженных СOVID-19 (ВИДЕО)
 
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Жители Москвы из окон своих квартир и автомобилей делятся видео о том, как при подъезде в больницы Москвы и области стоят в огромных очередях кареты скорой помощи. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У московских больниц — коллапс из скорых, которые доставляют зараженных СOVID-19 (ВИДЕО)

Так, на одном из видео можно наблюдать, как при подъезде к больнице в Химках в многокилометровой очереди стоят машины скорой помощи, судя по медленно движущейся очереди, больница не успевает справляться с наплывом пациентов, количество которых растёт очень быстро. , информирует enovosty.com/news.

Как говорит очевидец, ещё вчера, на подъездах к больнице поток машин был существенно меньше. Сегодня же с самого утра десятки машин ждут своей очереди, чтобы сдать пациента в больницу.

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Пробку из машин с скорой помощи очевидцы заметили на подъезде к 119, 68 московским больницам. Также вереница карет скорой помощи из 50 машин была зафиксирована на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий.

Так, за прошлые сутки медицинский центр уже разместил около 100 человек. Но судя по видео, количество людей, которым нужна экстренная медицинская помощь, с каждым днём увеличивается в геометрической прогрессии.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 413

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