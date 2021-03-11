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ВОЗ пришлось заплатить высокую цену за грубые ошибки, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » ВОЗ пришлось заплатить высокую цену за грубые ошибки, - Associated Press
 
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ВОЗ пришлось заплатить высокую цену за грубые ошибки, связанные с пандемией

Когда год назад Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, заявление было сделано только через нескольких недель после начала стремительного распространения инфекции, а в заявлении говорилось, что вирус еще можно остановить. Об этом сообщают «Экономические Новости» со ссылкой на Associated Press

Агентство допустило несколько дорогостоящих ошибок: оно не советовало людям носить маски и не сообщило о стремительном распространении COVID-19. ВОЗ также отказалась критиковать страны, особенно Китай, за их ошибки, информируют "Экономические новости".

ВОЗ объявила о начале эпидемии 30 января 2020 года, назвав эпидемию международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Но многие страны проигнорировали это предупреждение.

ВОЗ пришлось заплатить высокую цену за грубые ошибки, — Associated Press

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По словам экспертов, только когда генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале «пандемии» шесть недель спустя, 11 марта 2020 года, большинство правительств приняло меры. К тому времени было уже слишком поздно и вирус достиг практически всех континентов

Некоторые эксперты говорят, что за грубые ошибки ВОЗ пришлось заплатить высокую цену, организация по-прежнему слишком полагается на науку, вместо того чтобы блокировать угрозы для обеспечения безопасности людей. «Если рекомендации ВОЗ не будут достаточно сильными, пандемия может продлиться намного дольше», — сказал доцент канадского университета Макгилла Раймонд Телье


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2

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