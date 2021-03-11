Китайские дипломаты встретятся с представителями США на Аляске, — Reuters

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Китайские дипломаты встретятся с представителями США на Аляске уже в марте этого года

Представитель министерства иностранных дел Китая сообщил, что китайские дипломаты встретятся с официальными лицами США на Аляске 18 и 19 марта. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters

Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи и государственный советник Ван И встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном «по приглашению Соединенных Штатов», — сказал пресс-секретарь Чжао Лицзянь, информируют "Экономические новости".

«Китай надеется, что Соединенные Штаты смогут вернуть «здоровые и стабильные» отношения, взглянуть на взаимоотношения объективно и рационально, отказаться от менталитета холодной войны.. и уважать суверенитет Китая», — сказал Чжао.

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