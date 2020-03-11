Цены на нефть продолжают снижаться

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Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогнозов по снижению спроса на нефть в 2020 гоу

Цены на нефть начали снижаться после того, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах по увеличению производственных мощностей, а ОПЕК и Управление энергетической информации США (EIA) объявили о прогнозах по снижению спроса на нефть из-за вспышки коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,50 долл (на 4,03%) и составила 35,72 долл за баррель.

А стоимость фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 1,61 долл (на 4,69%) и составила 32,75 долл.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете заявила, что она ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году вырастет всего на 60 000 баррелей в сутки, что на 920 000 баррелей меньше, чем сообщалось в предыдущем прогнозе.