ВМС США получили модернизированный транспортный самолет CMV-22 Osprey (ВИДЕО)

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ВМС США получили модернизированный транспортный самолет CMV-22 Osprey, который может осуществлять не только миссии COD, но и принимать участие в военных операциях

В компании Bell Textron Inc. сообщили, что 7 февраля компания осуществила поставку военно-морскому флоту США модернизированный транспортный самолет CMV-22 Osprey. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Самолет CMV-22 Osprey имеет уникальные функциональные возможности не только для миссии Carrier Onboard Delivery (COD), но и для принятия участия в военных операциях. Мы стремимся доставить самолет на флот и показать его огромные возможности», — сказал капитан ВМС США Дьюон Чейни.

CMV-22B является уникальным экземпляром в семействе Osprey, имея грузоподъемность в 6000 фунтов и преодолевая более 1150 морских миль. Это самолет, который может приземлиться на взлетно-посадочной площадке авианосца. CMV-22B выполнил свой первый полет в декабре 2019 года, а уже 2 февраля первая опытно-экспериментальная модель прибыла на военно-морской аэродром Patuxent River для продолжения испытаний.

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Военно-морские силы США выбрали Osprey Bell Boeing V-22 для замены устаревших Grumman C-2 Greyhound. Первоначально CMV-22B будет базироваться на военно-морском аэродроме North Island в Сан-Диего, а затем — на военно-морском аэродроме Norfolk.