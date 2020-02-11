Морские силы самообороны Японии проводят испытания ракеты «земля-корабль»

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Морские силы самообороны Японии начали проводить испытания ракеты типа «земля-корабль», предназначенной для самолета Kawasaki P-1

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) начали проводить испытания модернизированной версии ракеты типа «земля-корабль», предназначенной для морского патрульного самолета Kawasaki P-1. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно сообщениям СМИ, морской патрульный самолет Kawasaki P-1, оснащенный четырьмя модернизированными ракетами воздушного базирования, совершил свой первый испытательный полет с военно-морской авиационной базы Ацуги

Усовершенствованный вариант новейшей противокорабельной ракеты имеет дальность полета более 300 км. Сообщается также, что морской патрульный самолет Kawasaki P-1 может быть оснащен 8 противокорабельными ракетами.

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По мнению экспертов, усиление военного потенциала Японией связано с возрастающей военной угрозой со стороны Китая, чьи корабли береговой охраны постоянно вторгаются в территориальные воды Японии.