Лагард призывает правительства стран ЕС помочь росту экономики

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Кристина Лагард призывает правительства стран-членов ЕС более активно участвовать в поддержке экономики Евросоюза

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард призывает правительства стран-членов ЕС более активно участвовать в поддержке экономики Евросоюза посредством целевых расходов и благоприятных для бизнеса реформ. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Лагард сказала, что «другие области политики … должны играть свою роль», помогая экономике. Она предупредила, что монетарная политика «не может и не должна быть единственным фактором роста».

Выступление Лагард в Европейском парламенте привело к дебатам относительно целесообразности дальнейшей политики по удерживанию рекордно низких процентных ставок банками и приобретению государственных облигаций.

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Главная идея выступления Лагард состояла в том, что правительства должны меньше концентрироваться на сбалансированности бюджетов, а больше на расходах и экономическом росте.