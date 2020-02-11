Лагард призывает правительства стран ЕС помочь росту экономики
Кристина Лагард призывает правительства стран-членов ЕС более активно участвовать в поддержке экономики Евросоюза
Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард призывает правительства стран-членов ЕС более активно участвовать в поддержке экономики Евросоюза посредством целевых расходов и благоприятных для бизнеса реформ. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Лагард сказала, что «другие области политики … должны играть свою роль», помогая экономике. Она предупредила, что монетарная политика «не может и не должна быть единственным фактором роста».
Выступление Лагард в Европейском парламенте привело к дебатам относительно целесообразности дальнейшей политики по удерживанию рекордно низких процентных ставок банками и приобретению государственных облигаций.
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Главная идея выступления Лагард состояла в том, что правительства должны меньше концентрироваться на сбалансированности бюджетов, а больше на расходах и экономическом росте.