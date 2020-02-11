Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

11.02.2020 г.
22:30Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери
22:20Коронавирус мог выйти из биологической лаборатории, - Аnti-colorados
20:45В России осужденные по делу "Сети" за "терроризм" рассказали о пытках ФСБ
20:28Лагард призывает правительства стран ЕС помочь росту экономики
19:48ЕС предоставит Великобритании доступ к единому рынку, - Associated Press
19:12ВМС США получили модернизированный транспортный самолет CMV-22 Osprey (ВИДЕО)
18:53В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков
Все новости мира

Аналитика

11.02.2020

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Владимир Зеленский уволил Богдана, в РФ официально озвучили имя "смотрящего" на Донбассе, а Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого, - ...
10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...

Последние новости

12.02.2020 г.
00:46 Возвращенные РФ украинские катера "Бердянск" и "Никополь" к лету выйдут в море - командующий ВМС Украины
11.02.2020 г.
23:52 Памела Андерсон оставила в дураках своего 12-дневного мужа
23:46 Ученые определили 10 самых умных пород собак (ФОТО)
23:36 ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях по факту злоупотребления властью и служебным положением
23:00 На Донбассе оккупанты воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинскую землю, - Портников
22:40 Котрразведка СБУ предотвратила вывоз товаров военного назначения в РФ
22:30 Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери
22:20 Коронавирус мог выйти из биологической лаборатории, - Аnti-colorados
21:54 Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»
21:53 Фото дня: Медики похожие на астронавтов помогают новым пациентам с коронавирусом в больнице интенсивной терапии (Ухань, Китай)
21:28 В РФ многострадальный подводный крейсер "Борей-М" снова не смогли сдать в срок, - Злой Одессит
21:01 "Похожий на сокола": Airbus показал уникальную модель нового самолета, выполненную по схеме смешанного крыла (ВИДЕО)
20:52 Автопроизводители Volvo и Geely сообщили о возможном слиянии
20:45 В России осужденные по делу "Сети" за "терроризм" рассказали о пытках ФСБ
20:28 Лагард призывает правительства стран ЕС помочь росту экономики
19:48 ЕС предоставит Великобритании доступ к единому рынку, - Associated Press
19:12 ВМС США получили модернизированный транспортный самолет CMV-22 Osprey (ВИДЕО)
18:53 В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков
18:43 Европейские фондовые индексы стремительно растут, - Reuters
18:20 Коморские острова внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом: передали послу Китая 100 (сто) евро (ФОТО)
18:15 Суд отменил заочный арест экс-главы АП Януковича Андрея Клюева
17:58 Морские силы самообороны Японии проводят испытания ракеты "земля-корабль"
17:24 НАТО продолжит увеличивать военный потенциал из-за угроз со стороны РФ, – Столтенберг
16:56 Электронная база поднимет на новый уровень воинский учет, - Владислав Волошин
16:22 Стали известны подробности о новом главе АП
15:38 Зеленский одобрил закон о введении единого юрлица для ГНС и Гостаможслужбы
15:03 Смертельный коронавирус может заразить 60% населения планеты, - The Guardian
15:00 Илон Маск признался, что сомневался в успехе электропикапа Tesla Cybertruck
14:55 В Украине начала работать горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию
14:45 В Национальном музее Саудовской Аравии полно американской атрибутики: с чего начался американо-саудовский альянс
14:38 Австралия планирует закупить американские противокорабельные ракеты LRASM
13:55 Оскар-2020: самые яркие снимки, сделанные исподтишка (ФОТО)
13:43 Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией
13:40 В центре Киева высадили настоящий яблоневый сад (ФОТО)
13:25 Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія»
13:22 Эксперт рассказал об ошибках России и "Газпрома" и важных уроках для Украины
13:10 В 2021 году Пентагон собирается потратить $29 млрд на ядерное оружие
13:05 От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
12:55 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
12:52 Украинцам пообещали зарплаты как в Польше
12:21 ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого. С Януковича - нет
11:37 Насколько вырастут зарплаты в сфере образования в Киеве
11:32 Зеленский уволил Богдана. Кто стал новым главой АП
10:49 Ермак рассказал о своих отношениях с Богданом
10:40 Возвращение ВК и Одноклассников: Решена судьба соцсетей
10:29 Украина резко увеличила объем экспорта подсолнечного масла
09:45 В МАУ рассказали о смене некоторых правил перелета
09:40 В ОБСЕ забили тревогу из-за "маскировки" РФ на Донбассе
09:06 Плохие новости для Украины: Кто станет преемником Меркель и чего ждать Киеву
08:54 "Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит
08:42 В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе
08:20 Сигнал к активизации пророссийских сил: Почему "Беркут" возвращается в Украину и что с этим делать
08:13 Ермак заявил о сговорчивости нового путинского "куратора" на Донбассе
08:05 Война на Донбассе: Боевики пошли на новую уловку
07:50 10 моделей самых надежных автомобильных брендов
07:40 На станции "Академик Вернадский" пополнение: для активной работы прибыли 17 специалистов
07:30 Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира
07:15 В центре Хмельницкого ко Дню Валентина установили настоящий тоннель любви (ВИДЕО)
07:00 Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
00:15 В Англии выставили на продажу дом, который снимался в фильмах про Гарри Поттера (ФОТО)
Все новости »

Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери

Главная » Последние новости » Новости мира » Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери
 
Печать Отправить на почту

 

 

Посольство США на Филиппинах назвало это «серьезным шагом, имеющим серьезные последствия для американо-филиппинского альянса».

Филиппины, тихоокеанский союзник, который находится на передовой линии усилий США по противодействию и сдерживанию Китая, особенно в оспариваемом Южно-Китайском море, во вторник уведомили США о том, что они официально прекращают двустороннее соглашение о статусе войск США, передвигающихся в/из страны для военных учений, информирует enovosty.com/news.

Выполняя угрозу, которую он неоднократно озвучивал, президент Филиппин Родриго Дутерте, критик Альянса и сторонник внешней политики, независимой от США, заявил, что он прекратит действие Соглашения 1998 года о размещении войск (VFA).

«Пора нам полагаться на себя», — сказал представитель президента. «Мы укрепим нашу собственную оборону и не будем полагаться ни на какую другую страну».

Теодоро Локсин-младший, министр иностранных дел, написал в понедельник в Твиттере, что Филиппины в одностороннем порядке расторгли соглашение. Оно завершит свою работу через 180 дней после того, как страна уведомит США.

Читайте: Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters

Читайте: На Филиппинах разбился самолет, есть жертвы

Во вторник посольство США на Филиппинах подтвердило в своем заявлении, что оно получило уведомление от министерства иностранных дел о намерении Филиппин прекратить действие соглашения.

«Это серьезный шаг, имеющий серьезные последствия для американо-филиппинского альянса», — говорится в заявлении. «Мы внимательно рассмотрим, как лучше двигаться вперед для продвижения наших общих интересов».

США и Филиппины по-прежнему связаны Договором о взаимной обороне и Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве, но сотни военных учений США с Филиппинами, такие как крупномасштабные учения на Баликатане, могут оказаться под угрозой.

Прекращение действия VFA также ставит под угрозу поддержку США в борьбе с терроризмом, сдерживание в Южно-Китайском море и другие формы помощи в сфере безопасности.

Филиппины занимают центральное место в усилиях США по противодействию растущей мощи Китая. Subic Bay предоставляет ВМС США порт для ремонта и пополнения запасов кораблей, патрулирующих оспариваемое Южно-Китайское море, а Air Force A-10 Thunderbolts и морские F/A-18 Hornets использовали расположенную неподалеку авиабазу Кларк для обучения. Войска спецназа США также помогали правительственной кампании против террористических сетей на юге страны в течение примерно двух десятилетий.

Решение о прекращении VFA последовало за решением США отменить визу для Рональда дела Роса, бывшего начальника филиппинской полиции и ключевого игрока в кровавой войне Дутерте с наркотиками, убийства во время которой привели к гибели тысяч подозреваемых и свидетелей среди гражданского населения.

«Я предупреждаю вас… если вы не внесете исправления в это, я расторгну соглашение», — сказал Дутерте в телевизионном обращении в конце января.

В то время как VFA является лишь одним из совокупности соглашений о безопасности, филиппинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что прекращение действия соглашения может иметь эффект домино.

Дутерте ранее угрожал положить конец другим двусторонним соглашениям и призвал к выводу американских войск с Филиппин, часто в ответ на критику США в связи с его войной с наркотиками или опасения по поводу попыток США подтолкнуть Филиппины к конфронтации с Китаем.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 739

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
Все статьи


Читайте также

Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters
 "Историческое событие": США и Китай прекращают торговую войну
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
 Associated Press: Вице-премьер Китая едет в Вашингтон, чтобы подписать первую фазу торгового соглашения
Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа
 Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin
Reuters: Трамп сообщил, что США и Китай в ближайшее время подпишут торговое соглашение
 Reuters: США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения в начале января

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сапсан»
Бронированный автомобиль KRAZ SPARTAN (СПАРТАН)
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Боевая машина пехоты K-200A1 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7378)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (3891)

Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО) (3776)

В России арестован замглавы Генштаба ВС (3477)

Фото дня: офицер королевской гвардии в Тайланде защищается от коронавируса (3221)

В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе (2896)

"Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит (2797)

Счет погибшим и раненым идет на сотни: война в Сирии стала причиной напряжения между Путиным и Эрдоганом (2012)

Ситуация накаляется: Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб (1974)

Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, - Associated Press (1941)

Персоны

Ирина
ФАРИОН
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Юрий
СТЕЦЬ
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (22658)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11333)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7371)




Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

bigmir)net TOP 100

 