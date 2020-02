Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери

Посольство США на Филиппинах назвало это «серьезным шагом, имеющим серьезные последствия для американо-филиппинского альянса».

Филиппины, тихоокеанский союзник, который находится на передовой линии усилий США по противодействию и сдерживанию Китая, особенно в оспариваемом Южно-Китайском море, во вторник уведомили США о том, что они официально прекращают двустороннее соглашение о статусе войск США, передвигающихся в/из страны для военных учений, информирует enovosty.com/news.

Выполняя угрозу, которую он неоднократно озвучивал, президент Филиппин Родриго Дутерте, критик Альянса и сторонник внешней политики, независимой от США, заявил, что он прекратит действие Соглашения 1998 года о размещении войск (VFA).

«Пора нам полагаться на себя», — сказал представитель президента. «Мы укрепим нашу собственную оборону и не будем полагаться ни на какую другую страну».

Теодоро Локсин-младший, министр иностранных дел, написал в понедельник в Твиттере, что Филиппины в одностороннем порядке расторгли соглашение. Оно завершит свою работу через 180 дней после того, как страна уведомит США.

@DFAPHL The Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States has received the notice of termination of the Visiting Forces Agreement. As a diplomatic courtesy there will be no further factual announcements following this self-explanatory development. https://t.co/qQhywEpcea

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) February 11, 2020