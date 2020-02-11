Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери

Главная » Последние новости » Новости мира » Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери Филиппины разрывают крупное военное соглашение с США: кто от этого понесет потери

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Посольство США на Филиппинах назвало это «серьезным шагом, имеющим серьезные последствия для американо-филиппинского альянса».

Филиппины, тихоокеанский союзник, который находится на передовой линии усилий США по противодействию и сдерживанию Китая, особенно в оспариваемом Южно-Китайском море, во вторник уведомили США о том, что они официально прекращают двустороннее соглашение о статусе войск США, передвигающихся в/из страны для военных учений, информирует enovosty.com/news.

Выполняя угрозу, которую он неоднократно озвучивал, президент Филиппин Родриго Дутерте, критик Альянса и сторонник внешней политики, независимой от США, заявил, что он прекратит действие Соглашения 1998 года о размещении войск (VFA).

«Пора нам полагаться на себя», — сказал представитель президента. «Мы укрепим нашу собственную оборону и не будем полагаться ни на какую другую страну».

Теодоро Локсин-младший, министр иностранных дел, написал в понедельник в Твиттере, что Филиппины в одностороннем порядке расторгли соглашение. Оно завершит свою работу через 180 дней после того, как страна уведомит США.

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@DFAPHL The Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States has received the notice of termination of the Visiting Forces Agreement. As a diplomatic courtesy there will be no further factual announcements following this self-explanatory development. https://t.co/qQhywEpcea — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) February 11, 2020

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Во вторник посольство США на Филиппинах подтвердило в своем заявлении, что оно получило уведомление от министерства иностранных дел о намерении Филиппин прекратить действие соглашения.

«Это серьезный шаг, имеющий серьезные последствия для американо-филиппинского альянса», — говорится в заявлении. «Мы внимательно рассмотрим, как лучше двигаться вперед для продвижения наших общих интересов».

США и Филиппины по-прежнему связаны Договором о взаимной обороне и Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве, но сотни военных учений США с Филиппинами, такие как крупномасштабные учения на Баликатане, могут оказаться под угрозой.

Прекращение действия VFA также ставит под угрозу поддержку США в борьбе с терроризмом, сдерживание в Южно-Китайском море и другие формы помощи в сфере безопасности.

Филиппины занимают центральное место в усилиях США по противодействию растущей мощи Китая. Subic Bay предоставляет ВМС США порт для ремонта и пополнения запасов кораблей, патрулирующих оспариваемое Южно-Китайское море, а Air Force A-10 Thunderbolts и морские F/A-18 Hornets использовали расположенную неподалеку авиабазу Кларк для обучения. Войска спецназа США также помогали правительственной кампании против террористических сетей на юге страны в течение примерно двух десятилетий.

Решение о прекращении VFA последовало за решением США отменить визу для Рональда дела Роса, бывшего начальника филиппинской полиции и ключевого игрока в кровавой войне Дутерте с наркотиками, убийства во время которой привели к гибели тысяч подозреваемых и свидетелей среди гражданского населения.

«Я предупреждаю вас… если вы не внесете исправления в это, я расторгну соглашение», — сказал Дутерте в телевизионном обращении в конце января.

В то время как VFA является лишь одним из совокупности соглашений о безопасности, филиппинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что прекращение действия соглашения может иметь эффект домино.

Дутерте ранее угрожал положить конец другим двусторонним соглашениям и призвал к выводу американских войск с Филиппин, часто в ответ на критику США в связи с его войной с наркотиками или опасения по поводу попыток США подтолкнуть Филиппины к конфронтации с Китаем.

Источник: Businessinsider