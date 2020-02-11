Европейские фондовые индексы стремительно растут, — Reuters

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Европейские фондовые индексы стремительно растут на фоне новостей о том, что эпидемия коронавируса достигла своего предела

Европейские фондовые рынки достигли рекордных максимумов после заявления представителей Китая о том, что эпидемия коронавируса приближается к своему пику. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Индекс STOXX Europe Total Market Index (TMI) вырос на 0,7% до рекордного уровня 427,46 пункта. Индекс Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) поднялся на 1,7%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе индекс MSCI увеличился на 0,9%, а индекс «голубых фишек» CSI300 поднялся на 0,9%. Фьючерсы на японский индекс Nikkei NKc1 выросли на 0,8%.

После продолжительного перерыва китайские фабрики вновь начали медленно открываться. «Вспышка коронавируса полностью изменила динамику экономики Китая», — говорится в сообщении компании JPMorgan. Аналитики JPMorgan сообщили, что если заражение достигнет своего пика в марте, то заводы в этом же месяце смогут постепенно возобновить свою работу. В этом случае рост экономики КНР замедлится примерно на 1%

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