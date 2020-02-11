ЕС предоставит Великобритании доступ к единому рынку, — Associated Press

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Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставит Британии уникальный доступ к ее огромному единому рынку.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз предоставит Британии уникальный доступ к ее огромному единому рынку только в том случае, если Великобритания согласится придерживаться стандартов блока, информирует enovosty.com/news.

Урсула фон дер Ляйен отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об австралийском варианте сотрудничества. Президент Еврокомиссии сказала, что была удивлена, когда Джонсон поднял вопрос о том, что Великобритания заключит торговое соглашение с ЕС в австралийском стиле, если его правительство не сможет заключить торговое соглашение с ЕС

«Австралия, без сомнения, является сильным партнером и единомышленником ЕС. Но у Европейского Союза нет торгового соглашения с Австралией. В настоящее время мы торгуем на условиях ВТО (Всемирной торговой организации)», — сказала Урсула фон дер Ляйен

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Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что деловые отношения между Великобританией и ЕС не будут иметь статус-кво после окончания переходного периода, если стороны не заключат торговое соглашение. Тарифы и квоты будут немедленно введены на все британские товары

«Великобритания будет вне единого рынка и вне таможенного союза, поэтому мы должны быть готовы к таможенным процедурам и контрольным проверкам, которые неизбежно последуют», — заявил в понедельник министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув