Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам — убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить

Главная » Последние новости » Новости мира » Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить

Закрыть Отправить

Страны, расположенные вблизи экватора — которые несоразмерно бедны по мировым стандартам — скорее всего, больше всего пострадают от изменения климата.

Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс говорит, что лучший способ помочь более бедным странам справиться с изменением климата — убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить, информирует enovosty.com/news.

В понедельник Гейтс сделал это заявление в ежегодном письме, которое он пишет вместе со своей женой и коллегой по благотворительности Мелиндой. В письме изложены основные филантропические проблемы и амбиции Гейтса по вопросам, касающимся образования, климата, здравоохранения и гендерного равенства.

Сооснователь Microsoft утверждает, что изменение климата является проблемой общественного здравоохранения. По мнению Гейтса, простой поиск способов выращивания большего количества продуктов питания — хотя, безусловно, полезных — не полностью компенсирует негативные последствия изменения климата для здоровья.

«Даже если нам удастся увеличить урожайность, реальность такова, что из-за изменения климата многим людям будет сложнее получать необходимое питание, что, в свою очередь, сделает их более восприимчивыми к болезням», — написал Гейтс.

Читайте: «CO-topia»: каким может быть мир в 2030 году, если человечество одержит победу в борьбе с изменением климата

«Лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь людям в бедных странах адаптироваться к изменению климата, это убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить».

Проблемы, высветленные Гейтсом, кажутся все более насущными в свете недавних исследований.

Исследование, проведенное в 2018 году учеными из университетов Мельбурна и Оксфорда, показало, что страны, расположенные вокруг экватора — которые непропорционально бедны по мировым стандартам — скорее всего, больше всего пострадают от изменения климата.

Читайте: Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека планеты - Bloomberg

В частности, исследование показало, что эти страны претерпят большие изменения в своем местном климате, чем страны с более умеренным климатом.

Исходя из этого, Гейтс утверждает, что помогать истощенным людям выжить, будет так же важно, как и предотвращение недоедания.

Он продолжил:

«Нам необходимо сократить число детей, страдающих от недоедания. Это означает, что люди должны иметь доступ не только к необходимым им питательным веществам, но и к проверенным вмешательствам, таким как вакцины, лекарства, и диагностика».

И Билл, и Мелинда Гейтс — давние лидеры технологии вакцинации. В 2012 году пара учредила награду для людей, которые работают над повышением уровня иммунизации, и победители получили 250 000 долларов.

Источник: Businessinsider