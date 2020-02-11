Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам — убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

11.02.2020 г.
13:10В 2021 году Пентагон собирается потратить $29 млрд на ядерное оружие
08:54"Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит
08:42В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе
07:30Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира
07:00Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
00:15В Англии выставили на продажу дом, который снимался в фильмах про Гарри Поттера (ФОТО)
10.02.2020 г.
23:55В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм" по делу "Сети" : признание выбивали пытками
Все новости мира

Аналитика

10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...

Последние новости

11.02.2020 г.
13:55 Оскар-2020: самые яркие снимки, сделанные исподтишка (ФОТО)
13:43 Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией
13:40 В центре Киева высадили настоящий яблоневый сад (ФОТО)
13:25 Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія»
13:22 Эксперт рассказал об ошибках России и "Газпрома" и важных уроках для Украины
13:10 В 2021 году Пентагон собирается потратить $29 млрд на ядерное оружие
13:05 От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
12:55 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
12:52 Украинцам пообещали зарплаты как в Польше
12:21 ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого. С Януковича - нет
11:37 На сколько вырастут зарплаты в сфере образования в Киеве
11:32 Зеленский уволил Богдана. Кто стал новым главой АП
10:49 Ермак рассказал о своих отношениях с Богданом
10:40 Возвращение ВК и Одноклассников: Решена судьба соцсетей
10:29 Украина резко увеличила объем экспорта подсолнечного масла
09:45 В МАУ рассказали о смене некоторых правил перелета
09:40 В ОБСЕ забили тревогу из-за "маскировки" РФ на Донбассе
09:06 Плохие новости для Украины: Кто станет преемником Меркель и чего ждать Киеву
08:54 "Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит
08:42 В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе
08:20 Сигнал к активизации пророссийских сил: Почему "Беркут" возвращается в Украину и что с этим делать
08:13 Ермак заявил о сговорчивости нового путинского "куратора" на Донбассе
08:05 Война на Донбассе: Боевики пошли на новую уловку
07:50 10 моделей самых надежных автомобильных брендов
07:40 На станции "Академик Вернадский" пополнение: для активной работы прибыли 17 специалистов
07:30 Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира
07:15 В центре Хмельницкого ко Дню Валентина установили настоящий тоннель любви (ВИДЕО)
07:00 Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
00:15 В Англии выставили на продажу дом, который снимался в фильмах про Гарри Поттера (ФОТО)
10.02.2020 г.
23:55 В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм" по делу "Сети" : признание выбивали пытками
23:15 Отчаявшиеся жители героинового центра Мексики обучают детей владению оружием
23:00 В столице из канализации достали голого мужчину: подробности (ВИДЕО)
22:50 "Детская принцесса": Кейт Миддлтон все чаще сравнивают с принцессой Дианой
22:41 Турция поразила 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе
22:40 СБУ предотвратила убийство активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря (ВИДЕО)
22:20 В США запустили самый большой в мире фейерверк (ВИДЕО)
21:58 Украинские воины рассказали, как отстояли юг Донбасса (ВИДЕО)
21:41 Легендарный украинский самолет Ан-22 возвращается в небо (ВИДЕО)
21:26 По Европе пронесся мощный ураган: разрушены дома и дороги (ВИДЕО)
20:42 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
20:24 Компания Samsung показала новый смартфон со складным экраном (ВИДЕО)
20:13 Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55 Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51 Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
19:29 Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами
18:51 Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:45 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
18:25 Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
18:04 Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
17:38 Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
17:14 В Украине инфляция упала до 3,2%, - Госстат
16:54 В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:25 В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год
16:13 В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
15:42 Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
15:24 Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:20 Польша собирается менять миграционную политику: как это отразится на украинцах
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
Все новости »

Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам — убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить

Главная » Последние новости » Новости мира » Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
 
Печать Отправить на почту

 

 

Страны, расположенные вблизи экватора — которые несоразмерно бедны по мировым стандартам — скорее всего, больше всего пострадают от изменения климата.

Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс говорит, что лучший способ помочь более бедным странам справиться с изменением климата — убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить, информирует enovosty.com/news.

В понедельник Гейтс сделал это заявление в ежегодном письме, которое он пишет вместе со своей женой и коллегой по благотворительности Мелиндой. В письме изложены основные филантропические проблемы и амбиции Гейтса по вопросам, касающимся образования, климата, здравоохранения и гендерного равенства.

Сооснователь Microsoft утверждает, что изменение климата является проблемой общественного здравоохранения. По мнению Гейтса, простой поиск способов выращивания большего количества продуктов питания — хотя, безусловно, полезных — не полностью компенсирует негативные последствия изменения климата для здоровья.

«Даже если нам удастся увеличить урожайность, реальность такова, что из-за изменения климата многим людям будет сложнее получать необходимое питание, что, в свою очередь, сделает их более восприимчивыми к болезням», — написал Гейтс.

Читайте: «CO-topia»: каким может быть мир в 2030 году, если человечество одержит победу в борьбе с изменением климата

«Лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь людям в бедных странах адаптироваться к изменению климата, это убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить».

Проблемы, высветленные Гейтсом, кажутся все более насущными в свете недавних исследований.

Исследование, проведенное в 2018 году учеными из университетов Мельбурна и Оксфорда, показало, что страны, расположенные вокруг экватора — которые непропорционально бедны по мировым стандартам — скорее всего, больше всего пострадают от изменения климата.

Читайте: Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека планеты - Bloomberg

В частности, исследование показало, что эти страны претерпят большие изменения в своем местном климате, чем страны с более умеренным климатом.

Исходя из этого, Гейтс утверждает, что помогать истощенным людям выжить, будет так же важно, как и предотвращение недоедания.

Он продолжил:

«Нам необходимо сократить число детей, страдающих от недоедания. Это означает, что люди должны иметь доступ не только к необходимым им питательным веществам, но и к проверенным вмешательствам, таким как вакцины, лекарства, и диагностика».

И Билл, и Мелинда Гейтс — давние лидеры технологии вакцинации. В 2012 году пара учредила награду для людей, которые работают над повышением уровня иммунизации, и победители получили 250 000 долларов.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 254

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Все статьи


Читайте также

Стартап, финансируемый Биллом Гейтсом, совершит революцию в солнечной энергетике
 Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека планеты - Bloomberg
«CO-topia»: каким может быть мир в 2030 году, если человечество одержит победу в борьбе с изменением климата
 Трамп всех удивил и появился на саммите ООН по климату
Администрация Трампа не хочет говорить об изменении климата, но готовится воспользоваться преимуществами глобального потепления в Арктике
 Сегодня, 20 сентября, миллионы людей по всему миру устроили климатическую забастовку (ВИДЕО)
#ClimateStrike: Школьники всего мира выходят на акции протеста против климатических изменений
 В Еврокомиссии рассказали об основных направлениях новой политики

Армия

Боевая машина пехоты Strf 90 (Швеция)
Бронетранспортер АТ105 Saxon (Великобритания)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Боевой модуль «Ива»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (6824)

Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ (4587)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (3870)

Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО) (3766)

В России арестован замглавы Генштаба ВС (3467)

Фото дня: офицер королевской гвардии в Тайланде защищается от коронавируса (3218)

Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть (2854)

В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе (2481)

Счет погибшим и раненым идет на сотни: война в Сирии стала причиной напряжения между Путиным и Эрдоганом (1990)

Ситуация накаляется: Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб (1965)

Персоны

Барак
ОБАМА
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Андрей
ЛЫСЕНКО
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (22360)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10869)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7199)




Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

help

bigmir)net TOP 100

 