Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

13.02.2021 г.
15:11США и Китай на грани конфликта: обострение ситуации в Южно-Китайском море
15:09Отказ от пластика: Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке
14:13На Северном Кипре четыре дня ловили бывшего следователя СК России
13:14Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)
12:22Американский бизнесмен завещал своей собаке 5 миллионов долларов
11:26На первых страницах латиноамериканских СМИ обсуждается, как президент Украины расправляется с оппозицией и свободой слова
10:48Белый дом заявил о планах закрыть печально знаменитую тюрьму в Гуантанамо
Все новости мира

Аналитика

12.02.2021

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Уже на следующей неделе в Украине начинается первый этап вакцинации против COVID-19. Хоть и с опозданием на месяц, однако и у нашей страны появился шанс ...
09.02.2021

Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии

Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на все отрасли экономики. Однако больше всего страдают те из них, функционирование которых не связано с производством ...
07.02.2021

Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!

Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Информация о том, что с нынешнего года начнется сокращение старших классов средней школы, вызвала бурную реакцию общественности, прежде всего родителей. ...

Последние новости

13.02.2021 г.
15:26 Пожар в столичной многоэтажке: пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин
15:15 Турция планирует осуществить сделку с Россией по поставкам российских ЗРК С-400 - СМИ
15:11 США и Китай на грани конфликта: обострение ситуации в Южно-Китайском море
15:09 Отказ от пластика: Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке
14:42 "Зеленский перешел красную черту диктатуры". Иностранные СМИ возмущены закрытием "112 Украина", NewsOne и ZiK
14:13 На Северном Кипре четыре дня ловили бывшего следователя СК России
13:50 YouTube-канал девочки из украинского села стал популярным после написанного от руки объявления на столбе: уже 30 тысяч подписчиков
13:14 Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)
13:04 В Украине госпитальная смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе - врач-инфекционист
12:22 Американский бизнесмен завещал своей собаке 5 миллионов долларов
11:48 Ученые подтвердили пользу рыбьего жира при коронавирусе
10:48 Белый дом заявил о планах закрыть печально знаменитую тюрьму в Гуантанамо
10:43 Власти Китая отказались предоставить ВОЗ данные о первых заболевших СOVID-19 в Ухани
10:02 Морозы и снегопады: ближайшие дни станут самыми холодными в 2021 году
09:41 В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО)
12.02.2021 г.
23:55 Пенсии в Украине: Судьи получают в 12 раз больше, чем военные
23:31 Instagram будет блокировать аккаунты: подробности
23:29 На киевских улицах заметили необычную снегоуборочную машину (ВИДЕО)
23:25 Все частицы коронавируса в мире можно поместить в банку газировки - исследование
23:23 В Украине водителей начнут штрафовать по "доносам": подробности
22:55 Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил "порвать" с Европой
22:41 "Герои не носят плащи": Столичный водитель автобуса стал звездой Сети (ФОТО)
19:17 Электронные деньги частично ушли "в тень" после введения обязательной идентификации пользователей
19:11 Медики раскрыли простой и бесплатный секрет долголетия
18:55 Путин утонет в "сливах" компромата: В РФ элиты готовят трансфер власти, - мнение
18:22 Украина и SpaceX планируют запустить спутник
18:02 В Украине выросли соцвыплаты для людей с инвалидностью
17:19 Весь мир говорит о новой соцсети Clubhouse. В чем её уникальность?
16:41 Картофельный импорт в Украину резко сократился
16:38 Британия пережила рекордный за 300 лет спад экономики
16:31 В Японии появится министр, который будет бороться с одиночеством
16:19 Осенью 2021 года начнется волна повторных заражений коронавирусом - эпидемиолог
16:17 "Бразильский" вариант коронавируса может быть в три раза опаснее
15:59 Стало известно, как Украина собирается оживлять экономику на Донбассе
15:39 В Украину придут метели и 20-градусные морозы
15:35 Гордость Украины: "Антонов" показал впечатляющее видео взлета "Руслана"
14:51 Закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK: Ведущие мировые СМИ продолжают критиковать Зеленского и его решение
14:51 Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты возле Норвегии
14:21 В Украине повышается пенсионный возраст для женщин: подробности
14:00 Украинцы с бойлерами шокированы свежими платежками
12:59 Компания Amazon сталкивается с крупнейшим профсоюзным давлением в своей истории, - Associated Press
12:54 "Я не кот": в США конгрессмен случайно включил фильтр и «перевернулся» во время онлайн-заседания
12:42 Ким Чен Ын уволил министра экономики за отсутствие инноваций в новом плане развития страны, - Reuters
12:18 В Украине анонсировали новую программу по доступной ипотеке под 5%
11:58 Чехия купила легендарную американскую оружейную компанию COLT
11:48 Топ-5 лучших гибридных авто
11:12 Жителей России шокировало нашествие синих собак (ФОТО)
09:58 В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили серьезные обвинения
09:55 В штаб Навального нагрянула полиция
09:48 В Танзании нашли жуткие фигуры, напоминающие инопланетян (ФОТО)
08:45 Возле Стоунхенджа ученые нашли загадочный артефакт
08:30 Донбасс находится на грани экологической катастрофы, - Кравчук
07:35 Украинцы смогут менять место регистрации онлайн, - Федоров
07:15 В США из-за гололеда столкнулись более 100 авто (ВИДЕО)
Все новости »

Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Финляндии на поле для гольфа создали необыкновенный рисунок на снегу

В Финляндии внимание общественности привлек восхитительный рисунок, изображающий сложную геометрическую фигуру на снегу. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Под руководством художника-любителя Янне Пюкко 11 добровольцев в снегоступах сделали серию сложных геометрических узоров на поле для гольфа. Узоры напоминают морскую звезду в окружении шести огромных снежинок.

Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

Финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что это может быть самый большой снежный рисунок, когда-либо сделанный в стране.

Читайте: Фото дня: У Фінляндії на снігу створили незвичайний малюнок

Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

«Это был одновременно социальный и визуальный вызов», — сказал Янне Пюкко. Говоря о социальных проблемах, он упомянул способность вдохновлять и руководить группой для создания художественных работ, основанных на строгом геометрическом дизайне.

Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

Художник сообщил, что рисунок с самого начала был задуман как временный и будет находиться на поле только до следующего снегопада или сильного ветра


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 958

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Все статьи





Читайте также

Пожар в столичной многоэтажке: пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин
 В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО)
"Невловимі" жителі Чорнобиля: в Мережу виклали фото тварин, які потрапили у фотопастки
 Фото дня: У Фінляндії на снігу створили незвичайний малюнок
Новый элегантный образ Кейт Миддлтон снова покорил ее поклонников (ВИДЕО)
 На Тернопільщині під землею знайшли американський винищувач часів Другої світової (ФОТО)
Сильнеший снегопад в Киеве привел к транспортному коллапсу (ВИДЕО)

Армия

Противотанковая пушка МТ-12
Бронетранспортер FV103 Spartan (Великобритания)
Самоходная гаубица 155-мм L33 (Израиль)
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Березовский
Борис
Фарион
Ирина
Немыря
Григорий
Загорий
Глеб
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На киевских улицах заметили необычную снегоуборочную машину (ВИДЕО) (18164)

В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО) (13974)

"Герои не носят плащи": Столичный водитель автобуса стал звездой Сети (ФОТО) (3145)

В Украине водителей начнут штрафовать по "доносам": подробности (2976)

На Северном Кипре четыре дня ловили бывшего следователя СК России (2942)

США и Китай на грани конфликта: обострение ситуации в Южно-Китайском море (2760)

Морозы и снегопады: ближайшие дни станут самыми холодными в 2021 году (2594)

"Невловимі" жителі Чорнобиля: в Мережу виклали фото тварин, які потрапили у фотопастки (2418)

YouTube-канал девочки из украинского села стал популярным после написанного от руки объявления на столбе: уже 30 тысяч подписчиков (1742)

Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил "порвать" с Европой (1425)

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На киевских улицах заметили необычную снегоуборочную машину (ВИДЕО) (18185)

В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО) (13987)

В Украину вернутся морозы: где температура опустится до минус 30 (12383)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 