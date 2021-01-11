ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО) ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)

Закрыть Отправить

ВВС Великобритании получат малогабаритные ракеты SPEAR

Британские Королевские ВВС (RAF) сообщили, что министерство обороны Великобритании планирует поставку малогабаритной крылатой ракеты SPEAR для истребителей F-35. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Ракета SPEAR (известная в Великобритании как SPEAR3) представляет собой крылатую ракету длиной 1,8 метра и имеющую дальность действия более 140 километров.

SPEAR будет основным ударным оружием средней и большой дальности британских истребителей F-35, что позволит им поражать сложные цели, такие как мобильные системы ПВО в любую погоду и в любых условиях.

Читайте: Китайский истребитель-невидимку FC-31 могут превратить в палубную версию

«Разработка этой ракеты следующего поколения позволит нам защитить наш персонал и имущество на земле с высоты в тысячи метров. Наша приверженность этой системе обеспечит сотни высококвалифицированных рабочих мест по всей Великобритании и продемонстрирует британский опыт в области технологий и оружия на мировой арене», — сказал министр обороны Джереми Куин.