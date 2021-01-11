ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)
ВВС Великобритании получат малогабаритные ракеты SPEAR
Британские Королевские ВВС (RAF) сообщили, что министерство обороны Великобритании планирует поставку малогабаритной крылатой ракеты SPEAR для истребителей F-35. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Ракета SPEAR (известная в Великобритании как SPEAR3) представляет собой крылатую ракету длиной 1,8 метра и имеющую дальность действия более 140 километров.
SPEAR будет основным ударным оружием средней и большой дальности британских истребителей F-35, что позволит им поражать сложные цели, такие как мобильные системы ПВО в любую погоду и в любых условиях.
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«Разработка этой ракеты следующего поколения позволит нам защитить наш персонал и имущество на земле с высоты в тысячи метров. Наша приверженность этой системе обеспечит сотни высококвалифицированных рабочих мест по всей Великобритании и продемонстрирует британский опыт в области технологий и оружия на мировой арене», — сказал министр обороны Джереми Куин.