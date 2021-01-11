Во Франции испытали новейшую ядерную крылатую ракету ASMPA

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Во Франции провели первые испытания новейшей ядерной крылатой ракеты ASMPA

Франция проводит первые испытания новой ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Подробности пока не раскрываются, но французские военные подтвердили, что они вместе со специалистами компании MBDA и авиакосмическим производителем самолетов Dassault успешно провели первый испытательный пуск усовершенствованной версии новой ядерной крылатой ракеты ASMPA (ракета Air-Sol Moyenne Portée Amélioré).

Министерство вооруженных сил сообщило, что были проведены первые испытательные стрельбы обновленной крылатой ракеты ASMPA с истребителя Rafale M ВМС Франции. Испытательные стрельбы проводились при поддержке ВМС Франции и ВВС Франции.

В компании MBDA сообщили, что ASMPA призвана заменить ASMP. Также сообщается, что новая ракета имеет ядерный заряд средней мощности

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