В Тегеране стихийные протесты: «КСИР — позор, вон из страны!» (ВИДЕО)
После того как иранские власти признали вину за сбитый ракетой украинский самолет, в Тегеране прошли стихийные протесты.
В частности, люди собрались напротив технологического университета Амир-Кабир, информирует enovosty.com/news.
Люди скандируют «признания (вины в авиакатастрофе — ред.) недостаточно, нам нужно юридическое решение»; «КСИР — позор, вон из страны!» и даже «Cмерть лжецу»,»Cмерть диктатору».
На ступеньках возле входа в университет им. Амира Кабира протестующие зажгли свечи памяти в честь жертв авиакатастрофы, унесшей жизни 176 людей.
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Позже появилось новое видео с иранскими силовиками, которое свидетельствует о намерениях зачистки и разгона протестующих. По информации иранских СМИ правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
Волна протестов перебросилась на еще один крупный город в центре Ирана Исфахан. Люди массово выходят на протест с лозунгом «Они убивают нас в течение многих лет. Долой этот режим!».
Протестующие рвут портреты ликвидированного США иранского генерала Касема Сулеймани, из-за которого Иран объявил Соединенным штатам «кровную месть».
Студенты скандируют «Мы не хотим, чтобы здесь было исламское государство».
Напомним, КСИР — Корпус стражей Исламской революции. Касем Сулеймани, убитый американцами, возглавлял спецподразделение «Эль-Кудс» в составе КСИР, предназначенное для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.