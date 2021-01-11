Индия вернула Китаю задержанного военного, — Reuters

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ВС Индии сообщили, что вернули Китаю задержанного военного

Вооруженные силы Индии сообщили, что вернули китайского солдата, задержанного недалеко от границы с Гималаями, где сражались тысячи военнослужащих в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Солдат НОАК, который был задержан 8 января 2021 года, был возвращен Китаю …сегодня в 10.10», — говорится в заявлении индийской армии. Ранее Китай призвал к скорейшему возвращению солдата, пропавшего днем ​​ранее на границе, и сообщил об инциденте властям Индии.

Это второй подобный инцидент за последние месяцы. В октябре прошлого года китайский солдат, переходящий границу в Демчоке Ладакха, был задержан индийскими войсками. В ходе вооруженного столкновения было убито 20 индийских солдат. Информации о потерях со стороны Китая нет.

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