Демократы в Конгрессе приступают к попыткам сместить Трампа с президентского поста

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Демократы в Конгрессе в понедельник начнут свою кампанию по отстранению президента Дональда Трампа от должности, начав неделю законодательных действий, которые могут закончиться голосованием, которое сделает его единственным президентом в истории США, дважды подвергнутым импичменту.

Тысячи сторонников Трампа штурмом взяли Капитолий на прошлой неделе, разогнав законодателей, удостоверявших победу на выборах избранного президента-демократа Джо Байдена, в мучительном нападении на центр американской демократии, в результате которого пять человек погибли, информирует enovosty.com/news.

Акт насилия произошел после того, как Трамп призвал своих сторонников пройти к Капитолию на митинге, где он повторил ложные заявления о том, что его громкое поражение на выборах было незаконным. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, многие из ее коллег-демократов и горстка республиканцев говорят, что нельзя позволить Трампу оставаться на должности до конца срока, который истекает 20 января.

«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что этот президент представляет неминуемую угрозу для обоих», — написала Пелоси своим коллегам-демократам в воскресенье.

Десятки людей, которые нападали на полицейских, крали компьютеры и били окна в Капитолии, были арестованы за свою причастность к акту насилия.

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Трамп признал, что новая администрация вступит в должность 20 января, в видеообращении после атаки, но не появился публично. Twitter и Facebook заблокировали его учетные записи, сославшись на риск подстрекательства к насилию.

Когда Палата представителей соберется в 11:00 (18:00 по киевскому времени) в понедельник, законодатели вынесут резолюцию, согласно которой вице-президент Майк Пенс должен будет применить никогда не использовавшуюся 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет вице-президенту и Кабинету министров смещать президента, считающегося непригодным для работы. Отчетное голосование ожидается во вторник.

Пенс был в Капитолии вместе со своей семьей, когда сторонники Трампа атаковали, и в настоящее время они с Трампом не разговаривают. Но республиканцы не проявили особого интереса к применению 25-й поправки. Офис Пенса не ответил на вопросы по этому поводу. Источник заявил на прошлой неделе, что он был против этой идеи.

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Пелоси сказала, что если Пенс не примет меры, Палата представителей может проголосовать за импичмент Трампа по единственному обвинению в мятеже. Это голосование может произойти до конца недели.

Последняя попытка демократов вытеснить Трампа также имеет большие шансы на успех без поддержки обеих партий. Только четыре депутата-республиканца пока публично заявили, что Трамп не должен находиться на должности оставшиеся девять дней своего срока.

Законодатели, которые выдвинули обвинение в импичменте, говорят, что они заручились поддержкой как минимум 200 из 222 демократов палаты, что указывает на высокие шансы на успех. Байден до сих пор не высказался по поводу импичмента, заявив, что это вопрос Конгресса.

В преддверии инаугурации Байдена Вашингтон по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности. Мероприятие традиционно привлекает в город сотни тысяч туристов, но их количество резко сократилось из-за бушующей пандемии COVID-19.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, который станет лидером большинства после инаугурации Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис и двух новых сенаторов-демократов от Джорджии, заявил в воскресенье, что угроза со стороны воинствующих экстремистских групп остается высокой.

Источник: Reuters