Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО) Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО)

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Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил толпу, штурмовавшую Капитолий США, с нацистами и назвал президента Дональда Трампа неудачливым лидером, который «войдет в историю как худший президент в истории».

Республиканец сказал в видео, которое он опубликовал в социальных сетях в воскресенье, что «среда была «ночью разбитых витрин» прямо здесь, в Соединенных Штатах». В 1938 году нацисты в Германии разгромили еврейские дома, школы и предприятия во время нападения, которое стало известно как Хрустальная ночь или «Ночь разбитых витрин», информирует enovosty.com/news.

«Разбитые витрины были окнами Капитолия Соединенных Штатов. Но штурмующие не просто выбили окна Капитолия, они разрушили идеи, которые мы считали само собой разумеющимися», — сказал он. «Они попрали сами принципы, на которых была основана наша страна».

«Президент Трамп стремился отменить результаты выборов — честных выборов», — сказал Шварценеггер в видео. «Он пытался совершить переворот, вводя людей в заблуждение ложью».

Шварценеггер назвал Трампа неудачливым лидером и сказал, что его утешает тот факт, что президентство Трампа подходит к концу и он «скоро станет неуместным, как старый твит».

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Он призвал к национальному единству и поклялся в своей поддержке избранного президента Джо Байдена после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, что привело к временной приостановке подсчета голосов. Позднее члены Конгресса вернулись и подтвердили результаты.

Погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Десятки участников беспорядков были арестованы, и многие другие находятся в розыске после наглого нападения.

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«И тем, кто думает, что они могут отменить конституцию Соединенных Штатов, знайте: вы никогда не выиграете», — сказал Шварценеггер.

«Я считаю, что, хотя мы потрясены событиями последних дней, мы станем еще сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можно потерять», — сказал он, добавив, что те, кто стоял за беспорядками в среду — и те, кто их спровоцировал — будут задержаны.

Источник: Associated Press