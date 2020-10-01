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«За этим преступлением стоит Путин» , — Навальный дал интервью журналу Der Spiegel

Главная » Последние новости » Новости мира » "За этим преступлением стоит Путин" , - Навальный дал интервью журналу Der Spiegel
 
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Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что считает причастным президента РФ Владимира Путина к своему отравлению.

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после лечения в Германии. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel. Фрагменты беседы опубликованы на сайте издания в четверг, 1 октября, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что Навальный общался с журналистами около двух часов.

Навальный заявил, что считает российского президента Владимира Путина причастным к своему отравлению. «За этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», – подчеркнул оппозиционер.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — приводит издание его слова.

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Навальный вспомнил свои ощущения в самолете в первые минуты после отравления. «Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь. Что ты сейчас умрёшь. При этом у тебя ничего не болит», – рассказал журналистам Навальный. Более того, те ощущения были «хуже боли», поскольку «боль заставляет вас чувствовать себя живым».

«Вот вы просто понимаете: это ваш конец», — сказал он.

Когда он зашел в туалет на борту, чтобы умыться, то почувствовал, что обратно уже не сможет самостоятельно выйти.Тем не менее, ему все же удалось найти в себе силы выйти в салон и обратиться к стюарду.

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Сейчас он утверждает, что чувствует себя лучше, а врачи говорят, что у него есть шансы восстановиться на 90% или даже 100%.

«В каком-то смысле я выступаю такой подопытной свинкой, ведь опыта наблюдения за людьми, выжившими после поражения этим боевым химическим веществом, не так много», – добавил Навальный.

Алексей Навальный также рассказал, что самой серьезной проблемой, с которой он столкнулся после выхода из комы, стала бессоница. «Это моя самая большая проблема», — сказал Навальный.

По его словам, раньше у него никогда не было проблем со сном. Однако после того, как немецкие врачи вывели его из комы и прекратили давать ему анестезирующие препараты, политик долгое время пребывал в состоянии, когда он и не спал, и не бодрствовал.«С тех пор я не могу заснуть без снотворного», — добавил оппозиционер.

Der Spiegel пишет, что Навальный выглядел «возбужденным», много шутил и смеялся:«На первый взгляд, вам не кажется, что этот человек был несколько дней в коме и мог умереть». Но, отметил журнал, Навальному по-прежнему сложно наливать себе воду из бутылки, получается с большим трудом: слишком сильно трясутся руки. Сам оппозиционер писал в Instagram, что «налить себе водички превращается в целый аттракцион».

Издание отметило, что это первое интервью политика после отравления. В ФРГ в отношении Навального усилили меры безопасности: теперь он передвигается в сопровождении круглосуточной охраны, а воду, предназначенную для него во время интервью, выбирали случайным образом из холодильника в редакции журнала.

Главный оппозиционер Кремля Алексей Навальный находится в Германии с 22 августа, куда его эвакуировали из российской больницы в состоянии комы. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». 22 сентября оппозиционера выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Он останется в Германии до завершения реабилитации.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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